Maseca con distintivos del DIF Tamaulipas fue encontrada a la venta en Alemania como ingrediente para preparar comida mexicana y provocó sospechas sobre ayudas sociales revendidas, aunque el organismo de gobierno señala que no tiene elementos para identificarla como parte de sus programas

Un usuario de TikTok descubrió que bolsas de Maseca del DIF están a la venta en tiendas de Alemania. El descubrimiento puede haber puesto en evidencia toda una red de corrupción

Lo que llamó la atención fue el empaque, además de la marca de harina fue que aparecían elementos gráficos asociados con el Sistema DIF Tamaulipas.

Una bolsa de harina de maíz Maseca con referencias al DIF Tamaulipas apareció en Alemania después de que un mexicano residente en ese país difundiera un video en redes sociales.

El creador, identificado como Crispd17, aseguró que había comprado el producto a través de Amazon para preparar comida mexicana.

El caso generó cuestionamientos porque el empaque mostrado tenía elementos relacionados con programas de asistencia alimentaria.

Sin embargo, la versión de que se trataba de una despensa oficial desviada y revendida en Europa no ha sido comprobada.

La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, dijo que el paquete no correspondía a los logotipos actuales y que tampoco tenía datos para rastrear su origen.

¿Qué mostró el mexicano que vive en Alemania?

A mediados de junio comenzó a circular un video en el que Crispd17 mostró una bolsa de Maseca que, según explicó, había comprado mediante Amazon en Alemania.

Lo que llamó la atención fue el empaque. Además de la marca de harina, aparecían elementos gráficos asociados con el Sistema DIF Tamaulipas.

La publicación provocó preguntas sobre cómo un producto que aparentaba estar relacionado con un programa de asistencia social podía terminar en el mercado alemán.

En redes sociales incluso surgieron señalamientos sobre un posible desvío de recursos públicos. No obstante, esas versiones no fueron acreditadas con documentos, registros de distribución o una investigación oficial que demostrara cómo llegó el producto a Alemania.

¿El DIF Tamaulipas reconoció que la harina era suya?

Esta es la principal precisión que debe hacerse sobre el caso.

Después de revisar el video, Patricia Lara Ayala señaló que el empaque mostrado no correspondía a los logotipos que utiliza actualmente el DIF Tamaulipas.

La funcionaria también identificó otras inconsistencias: el paquete no mostraba fecha de elaboración, fecha de caducidad ni número de lote.

“No corresponde a logos actuales, además no posee fecha de caducidad, fecha de elaboración ni lote, lo que nos impide darle un seguimiento”.

La declaración fue recogida por medios locales después de que el video comenzara a difundirse.

Esto significa que, con la información disponible, no puede establecerse que la bolsa perteneciera a un programa alimentario vigente del DIF Tamaulipas.

¿Por qué son importantes el lote y las fechas?

Los datos de identificación de un alimento permiten conocer, entre otros aspectos, cuándo fue elaborado y a qué producción pertenece.

En este caso, la ausencia de esos elementos impidió que el DIF pudiera determinar la procedencia del paquete a partir de las imágenes difundidas.

La propia directora explicó que los apoyos alimentarios de los sistemas DIF cuentan con controles y mecanismos de identificación para evitar que sean comercializados.

Por ello, el organismo sostuvo que, si un producto oficial llegara a venderse de manera irregular, tendría que existir una denuncia y elementos que permitieran investigar su origen.

¿Entonces sí se venden productos del DIF en Alemania?

No existe evidencia pública suficiente para afirmarlo.

Lo que está documentado es la aparición de una bolsa con distintivos que aparentan estar relacionados con el DIF y la afirmación del comprador de que la adquirió mediante Amazon.

No se ha establecido públicamente:

quién fabricó esa bolsa;

cuándo fue producida;

para qué programa habría sido elaborada;

quién la recibió originalmente;

quién la puso a la venta;

cómo llegó a Alemania;

si salió de México;

ni si perteneció realmente a un programa social.

Por eso tampoco sería correcto afirmar que Amazon estaba vendiendo directamente productos del DIF Tamaulipas. Lo que existe es el testimonio del comprador sobre la plataforma mediante la cual adquirió el producto.

Maseca sí se vende normalmente en Alemania

La presencia de Maseca en Alemania no es extraordinaria. La marca tiene distribución internacional y existen comercios europeos que venden harina de maíz Maseca.

Por eso, el problema no es encontrar una bolsa de Maseca en Alemania.

La pregunta que originó la polémica es otra:

¿Por qué una bolsa que aparenta tener distintivos de un programa del DIF Tamaulipas apareció en el mercado alemán?

La respuesta todavía no está establecida.

Imágen alusiva hecha con inteligencia artificial

¿Pudo tratarse de un producto antiguo?

La propia explicación del DIF deja margen para que el empaque mostrado corresponda a una imagen institucional anterior, a un producto que no pertenece a los programas actuales o a una pieza cuya procedencia no puede determinarse.

También podrían existir otras explicaciones, como una reventa por terceros, un problema en alguna etapa de distribución, la reutilización de un empaque o incluso un producto que nunca formó parte de los apoyos oficiales.

Ninguna de estas hipótesis ha sido demostrada públicamente.

¿Se comprobó un desvío de despensas?

La viralización del video generó esa sospecha, pero hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que permita concluir que recursos alimentarios del DIF Tamaulipas fueron desviados y enviados a Alemania.

Tampoco se ha informado de una investigación penal relacionada específicamente con esa bolsa, de una persona detenida o de la identificación del vendedor que habría ofrecido el producto en la plataforma.

La diferencia es importante: una cosa es documentar la existencia de un empaque con determinados logotipos y otra demostrar su origen y la ruta que siguió hasta llegar a un comprador en Alemania.

¿Qué respondió el DIF sobre sus controles?

Lara Ayala defendió los mecanismos de control de los programas alimentarios y afirmó que los paquetes oficiales cuentan con elementos destinados a impedir su comercialización.

La funcionaria también señaló que el DIF Tamaulipas había entregado alrededor de 90 millones de desayunos escolares y casi un millón de despensas, cifras que corresponden a una declaración de la propia institución y no a una verificación independiente.

Por ahora, el caso queda en una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuál era el origen de esa bolsa y cómo terminó a la venta en Alemania? Para responderla sería necesario identificar el vendedor, revisar el anuncio original de Amazon, conocer los datos del producto y reconstruir su cadena de distribución.

Mientras esos elementos no aparezcan, afirmar que el DIF Tamaulipas envió o vendió despensas en Alemania sería ir más allá de lo que permite la evidencia disponible.