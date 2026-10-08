“Será casi imposible que vuelva a suceder”: Refuerza IMSS protocolos tras intercambio de recién nacidas

La investigación laboral sobre el caso continúa y podría concluir en aproximadamente dos semanas; el Instituto también realizó reasignaciones preventivas de personal.

Mexicali,B.C.- El intercambio accidental de dos recién nacidas ocurrido en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de Mexicali llevó al IMSS a modificar los protocolos y movimientos de personal dentro de sus unidades hospitalarias en Baja California.

La titular del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, informó que se realizaron cambios en las rutas y movimientos dentro de los servicios hospitalarios, además de reforzar los procedimientos establecidos en la normativa vigente para reducir el riesgo de que un caso similar vuelva a ocurrir.

“Les aseguro que aún con estas medidas que estamos aplicando todavía va a ser casi imposible”, afirmó.

Sagarnaga Durante señaló que el intercambio de las recién nacidas representa un hecho inusual para el IMSS en Baja California, pues, de acuerdo con sus registros, la institución ha atendido cerca de un millón de nacimientos sin antecedentes de una confusión de este tipo.

Continúa investigación laboral

En cuanto al deslinde de responsabilidades, la funcionaria informó que permanece abierta una investigación laboral para determinar cómo ocurrieron los hechos y si existe responsabilidad por parte del personal involucrado.

Como parte del proceso, trabajadores que se encontraban de turno al momento del incidente están siendo citados para rendir su declaración y aportar información sobre lo ocurrido.

Además, se realizaron reasignaciones preventivas de personal hacia otras áreas mientras continúa la investigación.

La indagatoria podría concluir en aproximadamente dos semanas, periodo en el que se prevé determinar las resoluciones administrativas correspondientes.