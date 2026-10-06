Industria de BC busca definir rumbo ante nuevo T-MEC y avance de la iA con foro Nearshoring 360

Como sede Mexicali reunirá a representantes empresariales para analizar competitividad, cadenas de proveeduría, relación con Estados Unidos y los cambios tecnológicos que enfrenta el sector.

Mexicali,B.C.- Los cambios que traerá el nuevo T-MEC, la competencia por atraer inversiones y el avance de la inteligencia artificial serán algunos de los temas que representantes de la industria de exportación analizarán durante el Foro Nearshoring 360, organizado por Index Mexicali.

El encuentro se realizará el 14 de octubre en el Salón FSTSE, donde se espera la asistencia de alrededor de 500 personas, entre representantes de empresas, integrantes de Index y público interesado en los cambios que enfrenta el sector industrial.

Iván Aceves Urza, vicepresidente de Index Mexicali, señaló que uno de los objetivos del foro es poner sobre la mesa los retos que enfrenta la industria ante un escenario de cambios en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Entre los temas que serán discutidos se encuentran el desarrollo de proveedores y las cadenas de valor ante el nuevo T-MEC, la competitividad del sector aeroespacial, el futuro industrial de América del Norte y el entorno fiscal para las empresas de exportación.

También se abordará la posibilidad de que México consolide su posición como plataforma industrial de Norteamérica, así como las oportunidades de negocio que existen entre México y Arizona.

Destacó que la inteligencia artificial será otro de los ejes de la jornada, con una conferencia enfocada en los cambios que esta tecnología representa para el liderazgo y la operación de las empresas.

Ilustrativa

Reconocerán a mujeres de la industria

Dentro del programa también se reconocerá a mujeres que han destacado en la industria de manufactura y servicios en Mexicali.

Zarina Carranza Zenteno, directora del Comité de Mujeres de Index Mexicali, informó que este año recibieron más de 30 postulaciones y seleccionaron a 12 mujeres para recibir el reconocimiento.

La selección tomó en cuenta su trayectoria profesional y el impacto que han tenido en sus compañeros y espacios de trabajo.

Además, destacó que cinco empresas serán reconocidas por sus acciones relacionadas con la equidad de género: Kuka Logistics de México, Honeywell Aerospace de México, Honeywell Engineering Aerospace, Martec México Products y Corrugados de Baja California.

El costo de acceso será de mil pesos para socios de Index y mil 200 pesos para no socios. Para obtener más información, se puede consultar la página de Index Mexicali en Facebook.