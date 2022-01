Mujer acusa a los maestros de su hija de manipularla para cambiar su identidad de género y nombre

CALIFORNIA.- Una madre presentó una demanda contra un pequeño distrito escolar en California, luego de denunciar que su hija de 11 años fue manipulada en secreto por sus maestros para que cambiara su identidad de género y su nombre.

Según el reclamo que se presentó el miércoles pasado por un grupo de abogados conservadores, al Distrito Escolar Spreckels Union es responsable de la “conducta extrema e indignante” que llevó al estudiante por un camino para convertirse en niño, abriendo una brecha entre la madre y su hijo.

De acuerdo con Jessica Konen, fueron dos maestros que dirigían el Club de Igualdad en el plantel, más tarde conocido como You Be You (UBU), los que “plantaron la semilla de que su hija era bisexual en sexto grado y luego le introdujeron la idea de que era transgénero”, informó Milenio.

Te puede interesar: Niños recuperados de Covid podrían desarrollar diabetes tipo 1 o 2, estudio

Madre sabía que su hija era bisexual

Konen mencionó que, si bien su hija le reveló que era bisexual, ella no sabía que se identificaba como niño hasta que recibió una llamada de la oficina del director de la Escuela Intermedia de Buena Vista en diciembre de 2019 cuando su hija estaba en séptimo grado.

En la junta, la maestra Lori Caldeira le dio la noticia mientras su hija se sentaba frente a ella en una mesa.

Literalmente me tomaron por sorpresa. Me sorprendió (…) Ni siquiera sabía cómo sentirme porque ni siquiera sabía de dónde venía”, dijo Konen.

La madre declaró que de igual manera su hija fue tomada por sorpresa, pues, aunque comentó a los maestros que quería contárselo a su mamá, ella tampoco había sido avisada.

Finalmente, Konen detalló que dio permiso que la escuela usara el nombre de un niño para tomar asistencia y trató de brindar el apoyo necesario, pero le fue difícil.

Te puede interesar: Brian Laundrie confesó haber matado a su novia Gabby Petito en cuaderno que FBI halló