Levantan alerta tras resguardo de mezquita en San Diego por amenaza

El Departamento de Policía de San Diego pidió evitar el área y reportar al 911 cualquier avistamiento de una camioneta Toyota 4Runner 2005 con placas de Nueva York, sin acercarse al vehículo.

El Centro Islámico de San Diego fue puesto bajo resguardo por precaución; autoridades pidieron evitar el área y reportar cualquier avistamiento de una camioneta sospechosa.

San Diego, CA.- El Centro Islámico de San Diego fue puesto bajo resguardo este martes, luego de que una mujer presuntamente armada llegara a las instalaciones, lo que movilizó a las autoridades y derivó en medidas preventivas en escuelas cercanas.

El Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) informó que el resguardo comenzó poco después de las 14:30 horas, luego de que la mujer hablara con el guardia de seguridad de la mezquita y se retirara antes de la llegada de los uniformados.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer presuntamente atravesaba una crisis emocional y había evadido a las autoridades del Departamento de Policía de Carlsbad antes de llegar al centro religioso.

La mujer habló con el guardia de seguridad y se fue antes de que llegaran los uniformados” — Autoridades del SDPD.

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Piden evitar el área y resguardan escuelas cercanas

Como medida preventiva, las autoridades pidieron a los residentes evitar el área y mantenerse atentos a una camioneta Toyota 4Runner modelo 2005, con placas de Nueva York “KGN3027”.

Las escuelas cercanas a la mezquita también fueron puestas bajo resguardo mientras las autoridades atendían la situación.

Poco después de las 16:00 horas de este martes, la Policía de San Diego confirmó que la mujer sospechosa ya no se encontraba dentro del área de San Diego, por lo que se levantaron las medidas de resguardo en la mezquita y las escuelas cercanas.

El antecedente del ataque mortal de mayo

La movilización ocurre meses después del ataque terrorista doméstico del 18 de mayo, en el que murieron dos miembros de la mezquita, Mansour Kaziha (AbulEzz) y Nadir Awad, así como el guardia de seguridad Amin Abdullah (Brian Climax).

Los dos tiradores se quitaron la vida momentos después del incidente, ocurrido en el área de Clairemont Mesa, al norte del condado de San Diego.