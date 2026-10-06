Alcalde de San Diego y gobernador de California responden a Trump tras decir que “pueden destruir” la ciudad

Todd Gloria y Gavin Newsom respondieron a las declaraciones de Donald Trump sobre San Diego y Los Ángeles. Foto: Archivo

Todd Gloria pidió mantener a San Diego fuera de la “retórica bélica” del presidente, mientras Gavin Newsom ordenó supervisar posibles amenazas después de que Trump dijera que destruir San Diego sería “un precio muy pequeño a pagar”.

San Diego, CA.- El alcalde de San Diego, Todd Gloria, y el gobernador de California, Gavin Newsom, respondieron a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que mencionara a San Diego y Los Ángeles al hablar sobre el conflicto con Irán.

Durante un discurso en Nebraska, Trump señaló que si una ciudad estadounidense fuera destruida sería “un precio pequeño a pagar” y mencionó específicamente a San Diego y Los Ángeles.

Te puede interesar: Trump mantiene abierta la posibilidad de instalar bases militares de Estados Unidos en Lituania y Polonia

¿Qué dijo Trump sobre San Diego?

Pueden destruir una ciudad, que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego, es un precio muy pequeño a pagar”

El presidente estadounidense hizo el comentario mientras hablaba sobre los efectos de la guerra con Irán y aseguró que los precios de la gasolina bajarían cuando terminara el conflicto.

Trump también afirmó que la situación terminaría pronto, aunque reconoció que podría prolongarse durante algún tiempo.

Alcalde de San Diego pide sacar a la ciudad de la retórica de Trump

Las declaraciones provocaron la reacción del alcalde Todd Gloria, quien pidió al presidente mantener a San Diego fuera de sus comentarios relacionados con la guerra.

“San Diego no es un daño colateral, no somos prescindibles, y nunca somos un precio pequeño a pagar, mantenga a nuestra ciudad al margen de su retórica bélica imprudente”

Newsom ordena vigilar posibles amenazas

El gobernador Gavin Newsom también reaccionó y anunció que ordenó al Centro Estatal de Evaluación de Amenazas supervisar activamente la situación.

La medida busca identificar posibles riesgos en caso de que actores extranjeros interpreten las declaraciones del presidente como una invitación a atacar California.

Las declaraciones de Donald Trump fueron peligrosas, sino directamente traidoras, ya que pusieron en el punto de mira a dos de nuestras ciudades más grandes y a uno de los principales centros navales de Estados Unidos”

Las declaraciones de Trump provocaron así una respuesta conjunta desde California, con el alcalde de San Diego rechazando que la ciudad sea considerada un posible “daño colateral” y el gobernador ordenando mantener vigilancia ante posibles amenazas.