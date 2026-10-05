Trump mantiene abierta la posibilidad de instalar bases militares de Estados Unidos en Lituania y Polonia

La posibilidad se mantiene abierta después de que Lituania ofreciera facilitar el establecimiento de una base estadounidense y Polonia planteara una propuesta similar, aún sin una decisión definitiva de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estudiará la posibilidad de establecer una base militar estadounidense en Lituania, después de que el gobierno de ese país expresara su disposición para facilitar un eventual despliegue.

Polonia también ha planteado una propuesta similar y Trump afirmó que la instalación de otra base estadounidense en ese país podría concretarse.

Trump habló sobre la posibilidad de establecer una base en Lituania este lunes, antes de viajar a Nebraska para participar en un mitin relacionado con las elecciones de medio mandato. Al ser cuestionado sobre la propuesta, respondió: “Sin duda, lo estudiaremos”, y calificó a las autoridades lituanas como “amigos” y “gente estupenda”.

Lituania ofrece facilitar una base estadounidense

La propuesta de Lituania fue planteada por su primer ministro, Mindaugas Sinkevicius, quien señaló que su gobierno definitivamente aceptaría la instalación de una base militar estadounidense y estaría dispuesto a garantizar las mejores condiciones posibles para su establecimiento.

La declaración se produjo una semana antes de los comentarios de Trump y abrió la posibilidad de que Estados Unidos analice un eventual despliegue militar en territorio lituano.

Por ahora, Trump únicamente confirmó que la propuesta será estudiada y no anunció una decisión definitiva sobre la instalación.

Thank you, Mr. President! The United States can always count on Lithuania as a steadfast friend.



Lithuania deeply values the 🇺🇸 presence. We are proud to be super-hosts to rotational troops and would offer no less in welcoming a permanent 🇺🇸 base.



And thanks to @a_semelis! 🇱🇹🎥 pic.twitter.com/hJGZ0H9haN — Embassy of Lithuania in DC | #StandWithUkraine (@LTembassyUS) October 6, 2026

Polonia también busca una base militar de Estados Unidos

Polonia planteó una propuesta similar a Estados Unidos a principios de junio. En septiembre, Trump señaló que ambos países habían logrado “importantes avances” en las conversaciones relacionadas con la posibilidad de establecer una base estadounidense en territorio polaco.

Al referirse nuevamente a la propuesta polaca, Trump afirmó que “podría suceder” y señaló que los representantes de ese país “lo desean con todas sus fuerzas”. Sin embargo, tampoco existe un anuncio de que la instalación haya sido aprobada de manera definitiva.

¿Qué se sabe de las conversaciones con Polonia?

La situación de las conversaciones entre Washington y Varsovia quedó en duda después de que Polonia suspendiera a finales de septiembre la visita de su viceprimer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, luego de recibir una “petición urgente” de Estados Unidos para aplazarla.

Hasta ahora, no se había anunciado una nueva fecha para la visita. Trump, por su parte, ha mantenido abierta la posibilidad de que Estados Unidos establezca instalaciones militares tanto en Polonia como en Lituania, aunque en ambos casos las propuestas continúan sujetas a las conversaciones entre los gobiernos.