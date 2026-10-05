Matan a guardia de seguridad en tiroteo de Pacific Beach

La víctima identificada como un hombre de 31 años, fue trasladada a un hospital, donde luego falleció por sus heridas. Foto. ARCHIVO

Un guardia de seguridad de 31 años murió tras recibir disparos durante la madrugada en el muelle Crystal, en Pacific Beach, informó la Policía de San Diego.

San Diego, California. - Un guardia de seguridad que estaba trabajando en el muelle Crystal, murió luego de un tiroteo, registrado en la madrugada de este lunes, en Pacific Beach.

Las autoridades del Departamento de Policía de San Diego (SDPD), informaron que recibieron múltiples llamadas de emergencia poco después de las 02:00 horas de este 5 de octubre, con reportes de un tiroteo en el muelle Crystal ubicado en la cuadra 4500 de Ocean Boulevard.

Empleados de un bar cercano al área, escucharon los disparos, y corrieron hacia el lugar del tiroteo, donde se encontraron a un hombre herido de gravedad, y le aplicaron primeros auxilios.

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Investigan el tiroteo en Pacific Beach

Personal del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego y oficiales de la división norte del SDPD llegaron a los pocos minutos de los reportes, y ayudaron en los esfuerzos de primeros auxilios.

La víctima identificada como un hombre de 31 años, fue trasladada a un hospital, donde luego falleció por sus heridas, de acuerdo a la información del SDPD.

Detectives del SDPD confirmaron que el hombre trabajaba como guardia de seguridad sin estar armado, en el momento del tiroteo.

La víctima ya ha sido identificada, pero su nombre se mantiene en reserva hasta que se notifique a sus familiares más cercanos

Oficiales de la Unidad de Homicidios del SDPD están a cargo de la investigación, y sus investigadores están entrevistando a testigos y revisando las grabaciones de video vigilancia de los negocios cercanos para determinar la secuencia de los hechos previos al tiroteo.