Rusia acusa a Francia de escalar la tensión en Europa tras probar por primera vez desde un submarino un misil M51.3 con capacidad nuclear

Rusia responde al lanzamiento del misil M51.3 de Francia y acusa a Europa de avanzar hacia una mayor militarización. | Crédito: REUTERS/X @EmmanuelMacron

El Kremlin calificó como un “callejón sin salida” la estrategia de seguridad europea después de que Francia lanzara desde un submarino su misil M51.3, capaz de transportar armas nucleares; París confirmó que la prueba se realizó sin una carga nuclear.

MOSCÚ.- Rusia respondió este miércoles 7 de octubre a la prueba de un misil balístico M51.3 realizada por Francia y acusó a Europa de construir su política de defensa alrededor de una confrontación con Moscú. El lanzamiento ocurrió un día antes desde el submarino nuclear Le Vigilant, frente a las costas francesas, y aunque el misil tiene capacidad para transportar armas nucleares, la prueba se efectuó sin una ojiva nuclear, según confirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia. El Kremlin interpretó el ejercicio como parte de la militarización europea, pero Francia no declaró oficialmente que el lanzamiento estuviera dirigido contra Rusia.

La reacción se produjo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, destacara el lanzamiento y asegurara que se había enviado un mensaje “alto y claro a quien deba recibirlo”. La prueba ocurre mientras continúan las tensiones por la guerra en Ucrania, la seguridad europea y las advertencias de Moscú sobre el posible uso de su arsenal nuclear ante determinadas amenazas.

¿Qué dijo Rusia sobre la prueba del misil francés?

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú recibió el mensaje enviado por Francia y vinculó el lanzamiento con lo que considera una estrategia europea de confrontación con Rusia.

Están construyendo su identidad en el ámbito de la defensa y la seguridad sobre la base de la confrontación con la Federación Rusa. Se trata de un camino sin salida”, declaró Peskov, según Reuters.

El funcionario agregó que Rusia continuará vigilando los movimientos militares europeos, aunque sostuvo que Moscú mantiene abierta la posibilidad de diálogo.

Creemos que cualquier problema debe resolverse no mediante lanzamientos de misiles ostentosos, sino a través del diálogo”, señaló.

La declaración refleja la interpretación del gobierno ruso sobre la prueba francesa. No existe hasta ahora una declaración oficial de París que señale que el misil fue lanzado específicamente como una advertencia contra Rusia.

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¿Qué misil lanzó Francia y desde dónde?

Francia realizó el martes 6 de octubre el primer lanzamiento del M51 en su versión M51.3 desde un submarino nuclear, informó la Dirección General de Armamento francesa.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

El proyectil fue disparado desde el submarino Le Vigilant frente a Finistère, en la región de Bretaña, como parte de la operación Smertrios.

El gobierno francés precisó varios puntos sobre la prueba:

El misil no llevaba carga nuclear .

. Fue lanzado desde el submarino nuclear Le Vigilant .

. La prueba buscaba validar la capacidad del submarino para operar el sistema M51 después de un periodo de mantenimiento y reparaciones.

La trayectoria fue seguida por sistemas de la Dirección General de Armamento francesa.

La zona prevista para la caída del misil estaba en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de cualquier costa .

. Francia aseguró que el lanzamiento respetó sus compromisos internacionales.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas señaló que la prueba forma parte del mantenimiento de la capacidad de disuasión nuclear francesa y de la adaptación de sus recursos militares ante la evolución de las amenazas.

¿Francia lanzó un arma nuclear?

No. La diferencia es importante.

El M51.3 es un misil balístico con capacidad para transportar armas nucleares, pero el proyectil utilizado en esta prueba no llevaba una carga nuclear, según las autoridades francesas.

El ejercicio sirvió para comprobar tanto el funcionamiento del misil como la capacidad del submarino Le Vigilant para utilizar el sistema después de trabajos de mantenimiento.

Reuters informó que el M51.3 forma parte del programa francés para modernizar su fuerza de disuasión nuclear y que esta variante entró en servicio en 2025.

¿Macron dijo que la prueba estaba dirigida contra Rusia?

Macron no mencionó directamente a Rusia.

Después del lanzamiento, el presidente francés señaló que el ejercicio enviaba un mensaje “alto y claro a quien deba recibirlo”, una declaración que cobró relevancia por el momento en que ocurrió la prueba.

Francia prueba un misil nuclear mejorado en un contexto de tensiones con Rusia. | Crédito: X @EmmanuelMacron

El lanzamiento coincide con una etapa de mayor tensión entre Rusia y los países europeos por tres asuntos centrales:

La continuidad de la guerra en Ucrania .

. El fortalecimiento de las capacidades militares europeas.

Las discusiones sobre la disuasión nuclear en Europa.

La respuesta del Kremlin convirtió la prueba francesa en un nuevo punto de fricción entre Moscú y los gobiernos europeos.

¿Por qué aumenta la tensión nuclear entre Rusia y Europa?

La prueba ocurre días después de nuevas advertencias rusas relacionadas con su seguridad territorial.

El presidente Vladimir Putin declaró el 1 de octubre que Rusia defendería su territorio por todos los medios disponibles y volvió a colocar en la discusión su capacidad nuclear en caso de amenazas contra el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania.

También existen movimientos políticos dentro de Europa relacionados con este escenario. Lituania comenzó a discutir cambios legales que podrían eliminar la prohibición constitucional de albergar armas nucleares, una posibilidad que Moscú considera una escalada de las tensiones regionales.

La OTAN, por su parte, ha señalado que no identifica actualmente una amenaza militar rusa inminente contra territorio de la alianza, aunque mantiene sus capacidades de defensa y continúa respaldando a Ucrania.

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