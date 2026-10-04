Rusia ataca el puente del Norte sobre el río Dniéper y Ucrania reporta 135 drones durante la noche en una nueva escalada de la guerra

El presidente ucraniano afirmó que Rusia utilizó 135 drones durante la noche. | Crédito: Reuters / captura en X

El Kremlin anunció que aumentará sus ataques mientras Zelensky mantiene abierta la posibilidad de una reunión trilateral con Estados Unidos.

Rusia informó que atacó este domingo el puente del Norte sobre el río Dniéper, en Kiev, al considerar que la estructura es utilizada para trasladar soldados y material militar, según Reuters.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció nuevos ataques con drones contra distintas regiones de Ucrania y advirtió sobre una escalada del conflicto.

El Ministerio de Defensa de Rusia también afirmó que sus fuerzas atacaron dos buques de carga seca cerca de Odesa que, según Moscú, transportaban equipamiento militar.

¿Qué pasó con el puente del Norte en Kiev?

Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas atacaron el puente del Norte, una infraestructura que cruza el río Dniéper en Kiev.

Moscú afirmó que el objetivo era interrumpir una ruta utilizada para transportar personal militar y material de guerra.

El ataque se produjo en un momento de aumento de las acciones aéreas y de infraestructura dentro de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Reuters reportó que el Ministerio de Defensa ruso también anunció que sus fuerzas atacarían instalaciones militares, de la industria de defensa y otras infraestructuras relacionadas en respuesta a las acciones ucranianas.

This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications… pic.twitter.com/kHy9seFOP1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

¿Qué dijo Zelensky sobre el ataque?

Zelensky confirmó que el puente del Norte había sido atacado y sostuvo que el impacto formaba parte de una serie de acciones rusas contra infraestructura que, según su versión, afecta la vida cotidiana de la población.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente ucraniano afirmó que Rusia utilizó 135 drones durante la noche, incluidos más de 50 propulsados por motores a reacción.

Según su reporte, los ataques alcanzaron zonas de:

Kiev

Dnipro

Járkov

Donetsk

Sumy

Zaporiyia

Zelensky también informó de daños en un almacén farmacéutico en Sumy, donde, según dijo, una persona murió, así como de un ataque contra una instalación de comunicaciones en Dnipro que dejó seis personas heridas.

Rusia también reportó cientos de drones ucranianos

Mientras Ucrania informó de los ataques rusos, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 559 drones ucranianos.

Según Moscú, los aparatos fueron detectados sobre distintas regiones rusas y sobre los mares de Azov y Negro entre las 20:00 horas de Moscú del sábado y las 08:00 horas del domingo.

¿Por qué aumentaron los ataques entre Rusia y Ucrania?

La nueva escalada ocurre después de que Zelensky declarara a Reuters que Ucrania intensificará sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

El presidente ucraniano presentó estas acciones como una respuesta a la campaña rusa de ataques aéreos y afirmó que Kiev busca afectar la capacidad de Moscú para sostener sus operaciones militares.

Rusia respondió anunciando que incrementaría sus ataques contra Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso vinculó esta decisión con las declaraciones de Zelensky y aseguró que sus nuevas acciones estarán dirigidas contra objetivos militares y relacionados con la industria de defensa.

De esta manera, el ataque al puente del Norte ocurre dentro de una dinámica de acción y respuesta en la que ambas partes han aumentado el uso de drones y ataques de largo alcance.

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Zelensky acusa ataques contra infraestructura civil

Durante una conferencia de prensa junto al canciller alemán Friedrich Merz, Zelensky cuestionó los ataques rusos contra instalaciones que, según su versión, no forman parte de infraestructura militar.

El presidente ucraniano mencionó específicamente ataques contra almacenes de Nova Poshta y Ukrposhta, además de puentes, centros de datos y sistemas de comunicaciones móviles.

“Todo esto afecta a la gente”, afirmó Zelensky al referirse a los ataques.

También cuestionó el impacto que los ataques contra centros de datos y comunicaciones pueden tener en la población, al señalar que estos servicios son utilizados tanto en Ucrania como en Rusia.

¿Cuántos ataques dice Ucrania que ha recibido esta semana?

Zelensky afirmó que durante la semana Rusia utilizó contra Ucrania más de 1,900 drones de ataque, 1,700 bombas aéreas y 25 misiles.

De acuerdo con el mandatario, más de 800 de los drones eran propulsados por motores a reacción.

El presidente ucraniano sostuvo que el aumento de estos ataques requiere una respuesta internacional y pidió que Ucrania continúe recibiendo apoyo para fortalecer sus sistemas de defensa.

El gobierno de Ucrania ha señalado en las últimas semanas que los drones de mayor velocidad representan un desafío para sus sistemas de interceptación.

Merz visita Kiev mientras continúan los ataques

El nuevo episodio ocurrió durante la visita a Kiev del canciller alemán Friedrich Merz.

El gobierno ucraniano informó oficialmente que Merz y Zelensky se reunieron el 4 de octubre para analizar el fortalecimiento de la defensa de Ucrania y el financiamiento de infraestructura energética antes del invierno. Alemania anunció un paquete de apoyo de más de 1,300 millones de euros, que incluye asistencia militar y recursos para el sector energético.

La visita se produjo mientras continuaban las alertas por ataques con drones en la capital ucraniana. La oficina de Zelensky señaló que los ataques rusos contra Kiev se estaban produciendo con gran frecuencia.

Merz también reiteró el respaldo alemán a Ucrania y afirmó que su país continuará apoyando a los ucranianos mientras dure la guerra.

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¿Todavía hay una posibilidad de nuevas negociaciones?

A pesar del aumento de los ataques, Zelensky afirmó que Ucrania mantiene disposición para negociar.

El presidente ucraniano explicó que el día anterior había hablado con el equipo negociador estadounidense y que Estados Unidos mantiene contactos tanto con Kiev como con Moscú.

Según Zelenski, la propuesta contempla una reunión trilateral a nivel técnico antes de que termine octubre.

Ucrania, dijo, está preparada para participar y ha planteado que la reunión pueda realizarse en Emiratos Árabes Unidos o en otro país que proponga la parte estadounidense.