Francia prueba por primera vez desde un submarino el misil nuclear M51.3 en medio de las tensiones con Rusia

Francia prueba un misil nuclear mejorado en un contexto de tensiones con Rusia. | Crédito: X @EmmanuelMacron

El proyectil fue lanzado sin una ojiva nuclear desde el submarino Le Vigilant frente a las costas de Bretaña; la prueba forma parte de la modernización de la disuasión francesa mientras aumenta la tensión entre Rusia y países europeos.

PARÍS.- Francia realizó este martes 6 de octubre el primer lanzamiento desde un submarino de su misil balístico M51.3, una versión modernizada de un arma diseñada para formar parte de su fuerza de disuasión nuclear. El misil salió desde el submarino Le Vigilant y no llevaba carga nuclear, según confirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés.

La operación buscó comprobar que el submarino podía volver a utilizar este sistema después de un periodo de mantenimiento, por lo que no se trató de un ataque ni se informó de un objetivo militar. La prueba importa porque muestra una de las capacidades estratégicas con las que Francia protege su territorio y sus intereses, en un momento de tensión entre Rusia y Europa por la guerra en Ucrania y la seguridad del continente.

El lanzamiento se realizó frente al Finistère, en la región de Bretaña, dentro de la operación Smertrios. La trayectoria fue vigilada por la Dirección General de Armamento de Francia y la zona prevista para la caída del misil estaba en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa. Las autoridades francesas señalaron que la prueba se hizo conforme a sus compromisos internacionales.

¿Qué es el misil M51.3 que probó Francia?

El M51.3 es un misil balístico estratégico lanzado desde submarinos y representa la tercera versión de la familia M51 utilizada por Francia.

Entró oficialmente en servicio el 24 de octubre de 2025 como parte del proceso de modernización de las fuerzas nucleares francesas. De acuerdo con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, incorpora mejoras en tres áreas:

Mayor alcance.

Mayor precisión.

Más capacidad para atravesar sistemas de defensa antimisiles.

En condiciones operativas, el sistema puede equiparse con nuevas cabezas nucleares oceánicas TNO-2. Sin embargo, el misil disparado este 6 de octubre no transportaba una carga nuclear.

¿Por qué Francia lanzó el M51.3 desde el submarino Le Vigilant?

La explicación oficial es técnica y operativa.

Le Vigilant había pasado por un periodo de mantenimiento y reparación. El lanzamiento buscaba certificar que el submarino podía volver a utilizar correctamente su sistema de armas M51 después de esos trabajos.

La prueba también permitió revisar el comportamiento del misil durante el vuelo. La Dirección General de Armamento siguió su trayectoria con distintos equipos, incluido el buque francés de ensayos y mediciones Monge.

El Ministerio francés consideró el lanzamiento un paso en el mantenimiento de la capacidad operativa de su fuerza submarina de disuasión.

¿La prueba del M51.3 fue una amenaza contra Rusia?

Francia no dijo oficialmente que Rusia fuera el objetivo de la prueba.

El comunicado del Ministerio de Defensa francés no menciona a Moscú y presenta el lanzamiento como una operación programada para verificar el funcionamiento del submarino y del sistema de armas.

El contexto, sin embargo, es distinto al de años anteriores. Reuters señala que el ensayo ocurrió durante un periodo de mayor tensión entre Rusia y países europeos, especialmente por la guerra en Ucrania y por las advertencias relacionadas con Kaliningrado, territorio ruso situado entre Polonia y Lituania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido a los países occidentales contra una escalada en torno a ese territorio y ha señalado que Rusia defendería su seguridad con los medios disponibles, incluido su arsenal nuclear si las circunstancias lo requirieran.

Al mismo tiempo, Putin ha afirmado que Rusia no pretende atacar a países europeos. La OTAN, por su parte, sostiene que sus ejercicios y actividades militares no representan una amenaza contra territorio ruso, de acuerdo con Reuters.

¿Qué dijo Emmanuel Macron después del lanzamiento?

El presidente francés, Emmanuel Macron, observó el lanzamiento desde la fragata Auvergne.

Después de la prueba, destacó la capacidad militar del país y sostuvo que el ejercicio demostraba la continuidad de la estrategia nuclear francesa.

Hoy somos más fuertes. El mensaje se ha transmitido alto y claro a quien deba recibirlo”, declaró Macron, según Reuters.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

El Ministerio de las Fuerzas Armadas también recogió declaraciones del mandatario en las que calificó el lanzamiento como una demostración de la credibilidad de la disuasión francesa.

La diferencia es importante: París presenta oficialmente el ensayo como una validación de su capacidad militar, mientras que su realización coincide con una etapa de discusión europea sobre cómo reforzar la defensa frente a posibles amenazas externas.

¿Francia está aumentando su capacidad nuclear?

Macron anunció en marzo una ampliación de las capacidades nucleares francesas y una estrategia para involucrar más a los aliados europeos en discusiones y ejercicios vinculados con la disuasión.

Reuters informó que entre las opciones planteadas se encuentran:

Ejercicios conjuntos con países europeos.

Posibles despliegues temporales de medios con capacidad nuclear en territorio de aliados.

Mayor consulta entre Francia y sus socios sobre la disuasión nuclear.

El M51.3 forma parte de un programa más amplio de modernización que también contempla la renovación de submarinos y el desarrollo de nuevos sistemas estratégicos para la fuerza aérea francesa.

¿Cuántas armas nucleares tiene Francia?

Reuters estima que Francia mantiene alrededor de 290 armas nucleares, desplegables mediante sistemas aéreos y submarinos.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente francés Emmanuel Macron habla tras una videoconferencia con los líderes del G7 en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 2 de octubre de 2026. Los líderes del G7 mantuvieron conversaciones el 2 de octubre de 2026 para coordinar acciones para abordar los altos precios del combustible, después de que Washington aumentara la presión sobre Europa para que liberara sus reservas estratégicas o se enfrentara a una prohibición estadounidense de exportación de diésel. | Crédito: LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/File Photo (LUDOVIC MARIN/via REUTERS)

El país destina aproximadamente 5 mil 600 millones de euros al año, unos 6 mil 40 millones de dólares, al mantenimiento de su capacidad nuclear.

Con ese número de ojivas, Francia cuenta con el cuarto arsenal nuclear más grande del mundo, de acuerdo con los datos citados por Reuters:

Rusia y Estados Unidos mantienen más de 5 mil ojivas cada uno.

Francia cuenta con alrededor de 290.

Reino Unido dispone de aproximadamente 225.

Una parte central de la estrategia francesa depende de sus cuatro submarinos nucleares lanzamisiles, concebidos para permitir que el país mantenga capacidad de respuesta incluso ante un ataque contra su territorio.

¿Qué alcance tiene el misil M51.3?

Francia no publica oficialmente el alcance exacto del M51.3.

Las estimaciones abiertas para los misiles de la familia M51 suelen situarlo alrededor de los 9 mil kilómetros o más, mientras que autoridades francesas han señalado que la nueva versión posee un alcance superior al de sus antecesores, según Reuters.

Por ello, una cifra exacta debe entenderse como una estimación y no como un dato confirmado por el gobierno francés.

¿Qué cambia después de esta prueba?

El lanzamiento no significa que Francia haya utilizado un arma nuclear ni que haya anunciado un ataque.

Lo que confirma es que Le Vigilant volvió a demostrar su capacidad para lanzar el M51.3, uno de los sistemas centrales de la estrategia nuclear francesa, después de sus trabajos de mantenimiento.

La prueba también ocurre mientras París busca reforzar su papel dentro de la seguridad europea y Moscú mantiene advertencias sobre cualquier expansión militar occidental cerca de sus fronteras.

El resultado inmediato es técnico: Francia validó el sistema de armas de uno de sus submarinos nucleares. Su importancia política está en el mensaje que acompaña esa capacidad, en momentos en que las potencias europeas vuelven a colocar la disuasión nuclear en el centro del debate sobre su defensa.

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