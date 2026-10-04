Zelensky afirma que EEUU busca reunir a Rusia y Ucrania en octubre para retomar las negociaciones de paz

Volodímir Zelensky confirmó que Ucrania está dispuesta a participar en la reunión propuesta por Estados Unidos. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo

La propuesta contempla una reunión técnica entre los tres países, mientras Ucrania ya confirmó su disposición a participar y Rusia no ha descartado el encuentro.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró que Estados Unidos busca organizar una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania para finales de octubre, en un intento por retomar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a más de cuatro años y medio de guerra.

Según explicó el mandatario, Washington mantiene contacto con Kiev y Moscú para preparar una reunión de carácter técnico.

Zelensky informó este domingo que Ucrania ya comunicó a los negociadores estadounidenses que está dispuesta a participar y a ajustarse al calendario propuesto por Washington. La declaración se produce mientras las negociaciones entre ambos países permanecen sin avances concretos y continúan los ataques aéreos y las amenazas de ampliar las operaciones militares.

Estados Unidos propone una reunión técnica

Durante una rueda de prensa, Zelensky explicó que habló el sábado con representantes de Estados Unidos y que la propuesta contempla una reunión técnica en formato trilateral para finales de octubre.

“La parte estadounidense se encuentra actualmente en contacto con Ucrania y Rusia y propone organizar, de una forma u otra, una reunión a nivel técnico, en formato trilateral, para finales de octubre”, declaró el presidente ucraniano.

Kiev, agregó, está dispuesto a participar en el calendario planteado por Washington.

“Nuestra parte está dispuesta a respaldar este calendario”, afirmó Zelensky.

El mandatario no confirmó dónde se realizaría el encuentro. Sin embargo, señaló que Ucrania está abierta a que las conversaciones tengan lugar en Emiratos Árabes Unidos o en otro país que sea propuesto por Estados Unidos.

Rusia tampoco descarta el encuentro

La posibilidad de una nueva reunión entre los tres países ya había sido mencionada desde Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había señalado el mes pasado que Rusia no descartaba la posibilidad de mantener conversaciones trilaterales durante octubre.

“No descartamos esa posibilidad; estamos hablando de un futuro previsible”, declaró entonces, de acuerdo con agencias de noticias rusas.

Emiratos Árabes Unidos ya había sido sede de conversaciones relacionadas con los esfuerzos para intentar poner fin a la guerra.

Pese a estos contactos, las negociaciones no han producido avances concretos. Moscú mantiene sus condiciones para poner fin a los combates, mientras Ucrania acusa a Rusia de haber intensificado sus ataques aéreos en distintas partes del país.

Dmitri Peskov señaló que Rusia no descarta una nueva reunión trilateral durante octubre. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS (Gavriil Grigorov/via REUTERS)

Los ataques continúan mientras se busca una salida diplomática

Los esfuerzos de paz impulsados por Washington se estancaron desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero después de ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán y las posteriores represalias iraníes contra monarquías petroleras de la región.

En paralelo, la situación militar entre Rusia y Ucrania continúa marcada por ataques aéreos.

Las autoridades rusas anunciaron este domingo que intensificarán los ataques contra objetivos militares e infraestructura vinculada con la defensa en Kiev y otras regiones de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que la decisión responde a las declaraciones de Zelensky sobre una ampliación de las operaciones ucranianas contra refinerías de petróleo rusas.

Moscú sostuvo que sus fuerzas dirigirán sus ataques contra objetivos militares, la industria de defensa y la infraestructura asociada en territorio ucraniano.

Zelensky anticipa más ataques contra refinerías rusas

El anuncio de Rusia ocurrió un día después de que Zelensky afirmara que Ucrania aumentará los ataques contra refinerías rusas.

El presidente ucraniano presentó esta medida como una respuesta a lo que describió como una nueva política aérea de Moscú destinada a presionar a la población civil para abandonar Kiev y otras ciudades.

De esta manera, la posibilidad de una nueva ronda de conversaciones aparece mientras ambos gobiernos mantienen posiciones militares enfrentadas y continúan los ataques.

Por ahora, Ucrania confirmó su disposición a participar en la reunión propuesta por Washington, mientras Rusia ya había señalado que no descartaba un encuentro trilateral. El lugar y los detalles de la eventual reunión todavía no han sido precisados.