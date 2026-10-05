Un donante anónimo dejó una herencia de más de 4 millones de pesos para que niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias por órdenes judiciales tengan una mejor experiencia de vida y aprendizaje, con acceso a talleres, salidas y programas extraescolares

Legado solidario de 220 mil euros para menores tutelados en Andorra amplía programas educativos y culturales fuera del presupuesto público del centro La Gavernera. Foto: Especial (Canva)

La intención de la herencia dejada anónimamente es ampliar oportunidades de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal más allá de lo esencial.

ANDORRA — Una donación anónima de 220 mil euros, equivalente a aproximadamente 4.1 millones de pesos mexicanos, ha puesto el foco en el Centro Residencial de Acción Educativa La Gavernera, en Andorra.

El recurso proviene de una herencia y es destinado a actividades extraescolares para menores que no pueden vivir con sus familias por decisión judicial .

La información fue difundida por el medio internacional Infobae con base en datos del Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra, responsable del centro.

El monto llamó la atención tanto por la cantidad como por el anonimato del benefactor.

Las autoridades aclararon que el dinero no se utilizará para gastos operativos, sino para mejorar la experiencia de los menores bajo tutela estatal.

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¿Qué es el centro La Gavernera y a quién atiende?

El Centro Residencial de Acción Educativa La Gavernera es un espacio de protección para niños y adolescentes en situación de desamparo. Ahí viven menores que no pueden permanecer con sus familias por orden judicial.

El centro, gestionado por el Ministerio de Asuntos Sociales de Andorra, ofrece:

Alojamiento y protección

Acompañamiento educativo

Atención psicológica

Apoyo para la integración social y familiar

Actualmente, el centro alberga a 26 menores y jóvenes. Su objetivo es garantizar seguridad, acceso a educación y desarrollo en un entorno estable.

Las autoridades aclararon que el dinero no se utilizará para gastos operativos, sino para mejorar la experiencia de los menores bajo tutela estatal. (GK/AP)

¿Cuánto dinero representa la donación en pesos mexicanos?

La donación de 220 mil euros equivale a cerca de 4.1 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente al momento de la conversión.

Este recurso no proviene de una campaña pública ni de una colecta institucional. Se trata de un legado incluido en un testamento, con la intención de agradecer al país y apoyar a la infancia vulnerable.

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¿En qué se utilizará el dinero?

El Ministerio de Asuntos Sociales indicó que el monto se destinará exclusivamente a actividades extraescolares. No se usará para el funcionamiento diario del centro.

Entre las acciones previstas están:

Talleres formativos y recreativos

Salidas culturales o deportivas

Programas de desarrollo personal

Actividades para todos los menores tutelados por el Gobierno

El recurso beneficiará no solo a quienes viven en La Gavernera, sino a todos los menores bajo tutela estatal en Andorra.

¿Por qué el donante pidió que no se cubrieran gastos básicos?

El benefactor dejó claro en su testamento que el dinero debía utilizarse en iniciativas que marcaran una diferencia real en la vida de los menores. Por ello, solicitó que no se destinara a gastos ordinarios.

La intención es ampliar oportunidades de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal más allá de lo esencial.

Este tipo de recursos permite a los centros ofrecer experiencias que normalmente no se incluyen en los presupuestos regulares.

¿Es común este tipo de donaciones anónimas?

En los últimos años han crecido los legados solidarios en favor de causas sociales. Organizaciones han promovido incluir donaciones en testamentos para apoyar:

Infancia vulnerable

Inclusión social

Atención a personas en riesgo

Instituciones como Cáritas han informado que parte de sus recursos proviene de este tipo de aportaciones.

Estas donaciones permiten financiar proyectos adicionales que mejoran la calidad de vida de quienes reciben apoyo.

Estas donaciones permiten financiar proyectos adicionales que mejoran la calidad de vida de quienes reciben apoyo.

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¿Qué impacto puede tener esta herencia en los menores?

El caso de La Gavernera muestra cómo una donación individual puede abrir nuevas oportunidades para niños y adolescentes en situación de desamparo. El recurso permitirá acceder a actividades que favorecen:

Desarrollo emocional

Integración social

Experiencias educativas y culturales

Bienestar fuera de la rutina institucional

Aunque el centro seguirá operando con su presupuesto habitual, esta herencia amplía las opciones disponibles para los menores y refuerza la importancia del apoyo social a la infancia vulnerable.