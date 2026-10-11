Mientras en México es común que madres y padres preparen desde casa el lunch de sus hijos, en algunas escuelas de China los alumnos llevan ingredientes y aprenden a preparar alimentos como parte de su formación en educación laboral

Mientras en México los padres preparan el lunch de sus hijos, en China algunas escuelas enseñan a los alumnos a cocinar. | Crédito: Presidencia/REUTERS/IA de ChatGPT

Los niños mexicanos suelen llevar a la escuela un lunch preparado en casa por sus familias; en algunas escuelas de China, los alumnos participan en actividades donde llevan ingredientes y aprenden a preparar sus propios alimentos.

En México, preparar el lunch escolar suele comenzar en casa, donde madres, padres o tutores organizan el refrigerio que niñas y niños llevarán al colegio. En China, algunas escuelas han incorporado la cocina y la preparación de alimentos como parte de la educación para el trabajo, de modo que los estudiantes pueden participar directamente en tareas como elegir ingredientes, prepararlos y cocinar.

La diferencia resulta llamativa porque convierte una actividad cotidiana en una experiencia educativa. Sin embargo, es importante precisar que no se trata de una práctica que ocurra en todas las escuelas de China ni de una regla nacional para que los niños preparen diariamente su comida. Lo que sí existe es una política educativa que impulsa el aprendizaje de habilidades de la vida diaria y actividades prácticas, entre ellas la cocina.

En México, el lunch normalmente se prepara desde casa

En México, el refrigerio escolar está fuertemente relacionado con la preparación familiar.

Los lineamientos oficiales de alimentación escolar establecen recomendaciones específicas para el refrigerio que se prepara en casa. De acuerdo con el Gobierno de México, se recomienda que madres y padres seleccionen los alimentos y planeen los menús, incluso con la participación de los estudiantes.

La Secretaría de Agricultura también promueve que las familias preparen en casa los almuerzos escolares utilizando alimentos de diferentes grupos.

Esto significa que el niño puede participar en la elección o preparación de algunos alimentos, pero la elaboración del lunch ocurre principalmente antes de llegar a la escuela.

Además, los lineamientos actuales buscan que los alimentos disponibles dentro de los planteles privilegien ingredientes naturales o mínimamente procesados y establecen restricciones para productos con sellos de advertencia.

Por eso, una escena habitual puede ser la de una familia preparando desde temprano un recipiente con fruta, verduras, un sándwich, tacos, torta u otra preparación para llevar al colegio.

En México, es común que madres y padres preparen desde casa el lunch que sus hijos llevan a la escuela, con opciones como fruta, verduras, sándwiches, tacos o tortas. | Crédito: Imagen hecha con IA de ChatGPT

¿Qué cambia en algunas escuelas de China?

En China existe una política educativa que da mayor importancia a la educación laboral y las habilidades para la vida cotidiana.

De acuerdo con el Ministerio de Educación de China, las escuelas deben desarrollar actividades de educación para el trabajo adaptadas a la edad de los estudiantes. En primaria se busca que los niños desarrollen autonomía y hábitos de trabajo, mientras que en niveles posteriores se incorporan habilidades más específicas.

Entre esas habilidades aparece la cocina.

En algunas escuelas de China, los estudiantes participan en clases de cocina y actividades de educación laboral donde aprenden a preparar alimentos con supervisión. | Crédito: Imagen hecha con IA de ChatGPT

El documento oficial señala que los estudiantes deben aprender actividades relacionadas con la vida diaria y que, conforme avanzan de grado, pueden participar en tareas como la preparación de alimentos y otras labores domésticas.

Esto ha llevado a que algunas escuelas incorporen clases prácticas de cocina, nutrición y preparación de alimentos.

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Los niños pueden pasar de la teoría a la cocina

Un ejemplo reciente de este enfoque aparece en programas de educación laboral publicados por autoridades educativas locales.

En una escuela primaria de Jining, por ejemplo, el programa de educación laboral contempla un bloque denominado “cocina y nutrición”, en el que los alumnos aprenden a manipular ingredientes y utilizar métodos sencillos como preparar alimentos fríos, cocinar al vapor o hervir.

El objetivo no es convertir a los niños en chefs, sino enseñarles habilidades básicas para que puedan satisfacer algunas de sus propias necesidades alimentarias.

En otras escuelas también se desarrollan actividades prácticas relacionadas con la cocina. Un programa educativo de Shandong, por ejemplo, contempla que los estudiantes aprendan a utilizar utensilios, preparar ingredientes y cocinar bajo supervisión docente, con medidas específicas de seguridad.

Así, la comida puede convertirse en una actividad de aprendizaje y no solamente en algo que se recibe listo para comer.

¿Los niños chinos llevan sus propios ingredientes?

Aquí es donde conviene hacer una distinción.

Sí existen experiencias en China en las que los estudiantes llevan ingredientes para participar en actividades de cocina, pero no hay evidencia suficiente para afirmar que esto sea una práctica generalizada en las escuelas del país.

El propio sistema educativo chino impulsa que las escuelas desarrollen actividades prácticas de acuerdo con sus condiciones. El Ministerio de Educación establece que la educación laboral debe adaptarse a las características de cada etapa y que las escuelas pueden organizar diferentes experiencias.

Incluso hay actividades escolares documentadas en las que estudiantes llevan sus propios ingredientes y preparan alimentos como parte de experiencias de educación laboral. En 2025, China Education Daily reportó el caso de estudiantes de secundaria que llevaron ingredientes y cocinaron durante una actividad escolar al aire libre, realizando tareas como encender el fuego, cortar alimentos y cocinar.

La escena puede resultar poco habitual para un lector mexicano: los alumnos no solamente llevan algo preparado, sino que participan en el proceso de convertir los ingredientes en comida.

No significa que todos los estudiantes cocinen su comida diaria

La diferencia también está en no confundir educación culinaria con el funcionamiento cotidiano del comedor escolar.

China cuenta con escuelas que ofrecen comidas preparadas por sus propios comedores. El Ministerio de Educación establece criterios para la alimentación escolar y señala que, en los lugares donde funciona el programa de alimentación, las escuelas deben proporcionar comidas completas y nutritivas.

Además, existen modelos en los que los estudiantes comen diariamente en el comedor escolar y pueden elegir entre diferentes opciones. Por ejemplo, reglamentos escolares de distintas ciudades contemplan sistemas de comida preparada por los propios planteles.

Por eso, cocinar durante una clase o actividad de educación laboral es diferente a preparar diariamente el almuerzo escolar.

México y China: dos formas de acercar a los niños a la comida

México China El lunch suele prepararse en casa Algunas escuelas incorporan cocina como actividad educativa Madres, padres o tutores suelen organizar el refrigerio Los estudiantes pueden participar directamente en la preparación Se llevan alimentos preparados Algunas actividades permiten llevar ingredientes La participación infantil puede darse en la elección del menú La cocina puede formar parte de la educación laboral El objetivo principal es llevar un refrigerio al colegio También se busca desarrollar autonomía y habilidades prácticas

El contraste, entonces, no está en que todos los niños mexicanos reciban comida hecha por sus padres mientras todos los niños chinos cocinan su almuerzo. La diferencia más interesante está en el papel que puede tener la cocina dentro de la escuela.

En México, las autoridades incluso recomiendan involucrar a niñas y niños en la preparación de su refrigerio desde casa.

En algunas escuelas de China, esa participación puede continuar dentro del plantel mediante clases y experiencias de educación laboral en las que los estudiantes manipulan ingredientes y aprenden a cocinar.

Así, mientras en México el lunch suele ser una tarea que comienza en la cocina familiar antes de ir a clases, en determinadas escuelas chinas la preparación de alimentos también puede convertirse en parte de lo que los alumnos aprenden haciendo.

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