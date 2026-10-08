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China y Estados Unidos Alcanzan Ocho Resultados y Entendimientos

China y Estados Unidos Alcanzan Ocho Resultados y Entendimientos

Del 23 al 25 de septiembre de 2026, hora local, el Presidente Xi Jinping realizó una Visita de Estado a Estados Unidos. Durante la visita, los dos Jefes de Estado tuvieron conversaciones profundas sobre la relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica e importantes cuestiones internacionales y regionales, y alcanzaron ocho resultados y entendimientos:

1.Las dos partes acuerdan construir una “relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica sobre la base del respeto, la equidad y la reciprocidad”.

2. China y EE.UU. se apoyan mutuamente para celebrar con éxito la Reunión de Líderes Económicos del APEC y la Cumbre del G20. Los dos Jefes de Estado tienen la intención de asistir a las reuniones auspiciadas por la otra parte.

3. Los dos Jefes de Estado coinciden en que Irán debe honrar su compromiso de no desarrollar armas nucleares, y en que no se debe permitir que ningún país o institución imponga peajes sobre las vías navegables internacionales.

4.Los dos Jefes de Estado recuerdan que China y EE.UU. fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y lucharon codo con codo para ganar la guerra.

5.Los dos Jefes de Estado reconocen el papel positivo del mecanismo de consultas económicas y comerciales China-EE.UU., respaldan los resultados de las consultas entre los dos equipos económicos y comerciales, incluyendo el establecimiento y el fomento de la Junta de Comercio y otros mecanismos, la consecución de un acuerdo para una reducción recíproca de aranceles por valor de 30 mil millones de dólares, y la extensión de los resultados de las consultas económicas y comerciales en Kuala Lumpur, e imparten instrucciones para su implementación.

6.Las dos partes señalan que la cooperación entre los departamentos antinarcóticos y de aplicación de la ley de China y EE.UU. ha producido resultados visibles. Recientemente, las dos partes, trabajando en estrecha colaboración, han desarticulado conjuntamente múltiples casos relacionados con Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y precursores químicos, y han detenido a decenas de sospechosos criminales pertinentes en ambos países.

7.Las dos partes acuerdan el establecimiento del Diálogo China-EE.UU. sobre IA para intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios relacionados con IA. El próximo intercambio tendrá lugar en noviembre de 2026. China y EE.UU. también acuerdan establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes de IA.

8.EE.UU. da la bienvenida a la llegada de dos pandas gigantes, cedidos en préstamo por China al Zoológico de Atlanta.

Además, las fuerzas armadas de China y EE.UU. acuerdan concluir lo antes posible un memorando de entendimiento sobre comunicación y prevención de crisis, y continuar su cooperación para buscar los restos de los militares estadounidenses desaparecidos en China.

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