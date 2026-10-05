Un hombre de 80 años ganó 51 millones 245 mil pesos en la lotería y usó el dinero para crear y liderar una red de producción y distribución de drogas falsificadas

La organización comenzó en una propiedad rural del propio Spiby, donde instaló maquinaria para producir medicamentos falsificados. Con el crecimiento de la operación, en 2021 el grupo trasladó la producción a una nave industrial en Salford. Foto: Especial

El tribunal lo sentenció a 16 años y seis meses de prisión, junto con su hijo y otros dos colaboradores, tras probarse su responsabilidad en la producción y distribución de drogas, posesión de armas y obstrucción de la justicia.

Un adulto mayor jubilado de 80 años se volvió millonario luego de ganar la lotería en 2010, pero tiempo después fue condenado en Reino Unido, pues un tribunal lo encontró culpable de dirigir una red de producción y distribución de pastillas opiáceas a gran escala desde su propia granja en Greater Mánchester.

De acuerdo con información de la policía de Greater Mánchester y reportes judiciales retomados por medios como The Times y El País, la organización generó un negocio ilícito valuado en cientos de millones de euros y operó durante varios años antes de ser desmantelada.

El hombre, identificado como John Eric Spiby, utilizó parte de los 2.77 millones de euros que ganó en la lotería para montar una estructura industrial de fabricación de pastillas falsificadas.

El tribunal lo sentenció a 16 años y seis meses de prisión, junto con su hijo y otros dos colaboradores, tras probarse su responsabilidad en la producción y distribución de drogas, posesión de armas y obstrucción de la justicia.

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¿Quién es el jubilado condenado y qué ocurrió?

John Eric Spiby, residente del área de Greater Mánchester, se convirtió en millonario tras ganar la lotería en 2010. Años después, según la investigación judicial, lideró una red dedicada a fabricar y distribuir pastillas con sustancias altamente peligrosas.

El juez Nicholas Clark sostuvo al dictar sentencia que, pese a su fortuna, el acusado:

decidió continuar una vida dedicada al crimen”.

La policía local describió a los implicados como personas que no mostraron respeto por la vida humana ni por la seguridad pública.

La condena también alcanzó a:

John Colin Spiby Jr. , hijo del principal acusado, sentenciado a 9 años.

, hijo del principal acusado, sentenciado a 9 años. Lee Drury , condenado a 9 años y 9 meses.

, condenado a 9 años y 9 meses. Callum Dorian, identificado como uno de los responsables estratégicos de la red.

Autoridades británicas desmantelan red que producía millones de pastillas falsas de ansiedad desde una granja familiar. Foto: Canvas y X de 9K Haber @9khaber_

¿Cómo operaba la red de fabricación de drogas?

La organización comenzó en una propiedad rural del propio Spiby, donde instaló maquinaria para producir medicamentos falsificados.

Con el crecimiento de la operación, en 2021 el grupo trasladó la producción a una nave industrial en Salford.

Según el proceso judicial:

Se usó una empresa fachada llamada Nutra Inc para ocultar la actividad real.

para ocultar la actividad real. Se fabricaban millones de pastillas falsas.

La producción tenía características industriales.

Se empleaban sistemas de comunicación cifrada como Encrochat.

La fiscal Emma Clarke explicó que la vigilancia policial permitió observar el traslado de maquinaria y grandes volúmenes de mercancía, lo que confirmó la magnitud de la operación.

¿Qué drogas producían y por qué eran peligrosas?

El grupo fabricaba principalmente pastillas de etizolam, un tranquilizante que puede ser entre seis y diez veces más potente que el diazepam.

Las pastillas se distribuían en las calles como si fueran medicamentos conocidos, como el Valium.

Las autoridades vinculan esta sustancia con un alto número de muertes relacionadas con drogas en Reino Unido. En Escocia, por ejemplo, el etizolam estuvo asociado a más de la mitad de los fallecimientos por drogas en 2021.

Expertos citados durante el juicio señalaron que el consumo de estas pastillas es “una forma de ruleta rusa extremadamente peligrosa”, debido a que los usuarios no saben qué contienen realmente.

¿Cuánto dinero movía la organización?

De acuerdo con la fiscalía y reportes judiciales:

La red vendió millones de pastillas .

. El valor potencial en el mercado ilegal oscilaba entre 56 y 332 millones de euros .

. En una sola operación intervenida en abril de 2022 se pretendía distribuir 2,5 millones de pastillas, con un valor estimado superior a 77 millones de euros.

La investigación también confirmó la posesión de armas de fuego y municiones, además del intento de obstaculizar el proceso judicial.

¿Por qué este caso es relevante para la salud pública?

Las autoridades británicas destacaron que la operación tuvo impacto directo en la disponibilidad de drogas ilegales en la región de Mánchester. Durante el juicio se mencionó un aumento en la circulación de estas pastillas en zonas específicas, coincidiendo con las actividades del grupo.

La policía subrayó que la fabricación masiva de medicamentos falsificados representa un riesgo serio para la población, ya que las pastillas se venden como fármacos legítimos cuando en realidad contienen sustancias de alta potencia y peligrosidad.

Padre e hijo operaban fábrica clandestina de opioides falsos: vendían 2.5 millones de pastillas por 77 millones de euros. Foto: X de Fuerza Informativa Azteca @AztecaNoticias

¿Qué dijeron las autoridades tras la condena?

El inspector Alex Brown, de la Unidad Contra el Crimen Organizado, señaló que la operación del grupo estaba completamente industrializada y tenía capacidad para producir millones de pastillas.

La sentencia, indicaron las autoridades, busca enviar un mensaje sobre las consecuencias de este tipo de delitos y su impacto en la seguridad pública.

El caso también evidenció que la posesión de una fortuna no impide la participación en actividades criminales ni sus consecuencias legales.

El tribunal consideró probado que Spiby fue el principal responsable de una red con efectos directos en la salud pública y el mercado ilegal de drogas en la región.