Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España al 29 de noviembre y se juega su continuidad con la vivienda como uno de los ejes de campaña

Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre tras el bloqueo a sus medidas de vivienda y abre una nueva disputa por el Gobierno de España. | Crédito: REUTERS

El presidente del Gobierno español convocó elecciones generales anticipadas después del rechazo parlamentario a sus medidas de vivienda; las encuestas colocan al PP por delante del PSOE, mientras Sánchez busca ampliar su apoyo en el Congreso.

ESPAÑA.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, una decisión que puede poner fin a sus ocho años al frente del Ejecutivo si el bloque de derecha consigue transformar en escaños la ventaja que actualmente muestran algunas encuestas. La convocatoria fue confirmada este lunes 5 de octubre por La Moncloa y Reuters. Lo confirmado es la fecha electoral y la decisión de adelantar los comicios; lo que todavía debe decidirse en las urnas es si Sánchez logra reconstruir una mayoría parlamentaria o si España cambia de Gobierno.

El adelanto llega después de que el Gobierno sufriera una derrota en el Congreso con dos decretos relacionados con la vivienda, un asunto que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política y social del país. Sánchez sostiene que necesita ampliar el respaldo parlamentario para sacar adelante sus políticas, mientras Reuters apunta que su nueva apuesta electoral podría buscar trasladar a las urnas el descontento por el acceso a la vivienda y responsabilizar del bloqueo a sus adversarios.

¿Por qué Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España?

La decisión llega después de que la actual mayoría parlamentaria mostrara nuevamente sus límites.

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la conferencia de prensa ofrecida en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya. | Crédito: EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

El viernes previo al anuncio, PP, Vox y Junts rechazaron medidas impulsadas por el Gobierno para intervenir en la crisis de vivienda, lo que dificultó que Sánchez pudiera avanzar con una de las principales demandas sociales que enfrenta España.

En su declaración institucional, el presidente argumentó que el Ejecutivo necesita renovar y ampliar el respaldo de los ciudadanos para continuar con su programa.

Sánchez afirmó que no habían conseguido hacer todo lo previsto y defendió la necesidad de lograr una mayoría progresista más amplia en el Parlamento.

La convocatoria implica:

Elecciones generales el domingo 29 de noviembre de 2026.

Disolución de las Cortes Generales.

Inicio de un nuevo proceso para elegir el Congreso de los Diputados y el Senado.

La posibilidad de que España mantenga un Gobierno encabezado por el PSOE o dé paso a una nueva mayoría.

El anuncio oficial de La Moncloa señala que la convocatoria electoral será publicada formalmente tras la decisión del Gobierno.

¿Por qué la vivienda puede definir las elecciones del 29 de noviembre?

La vivienda se encuentra en el centro de la batalla política.

El desahucio de Maricarmen Abascal, una inquilina de 87 años en Madrid, provocó protestas y renovó la presión para adoptar medidas que contengan los alquileres y protejan a personas vulnerables.

Ese escenario dio al Gobierno un argumento para presentar el bloqueo parlamentario como una disputa sobre quién debe asumir el costo de resolver el problema habitacional.

Una encuesta de 40dB para El País y Cadena SER, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre, encontró que 67.5% de los entrevistados estaba a favor de limitar los precios de la vivienda, incluso si las medidas reducen la rentabilidad de los propietarios.

El respaldo alcanzó también a votantes de partidos de derecha:

56.5% entre simpatizantes del PP.

entre simpatizantes del PP. 55.2% entre votantes de Vox.

entre votantes de Vox. 82.6% entre electores del PSOE.

entre electores del PSOE. 95.8% entre seguidores de Sumar.

Por eso, la vivienda puede convertirse en uno de los principales terrenos de disputa durante la campaña.

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¿Pedro Sánchez parte como favorito para ganar?

No.

Las encuestas conocidas al momento de la convocatoria muestran un escenario complicado para el PSOE, aunque una encuesta no determina el resultado de una elección.

El presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista en la sede de Ferraz, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en Madrid, España, el 5 de octubre de 2026. | Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura (Violeta Santos Moura/REUTERS)

El barómetro de 40dB publicado este 5 de octubre coloca al Partido Popular como primera fuerza con 31.6% de intención de voto, seguido por el PSOE con 27.4%.

Vox aparece con 18.4%, mientras Sumar registra 5.6% y Podemos 2.7%. El sondeo calcula además que las fuerzas ubicadas en el bloque de derecha reúnen una proporción superior del voto estimado que los principales partidos de izquierda.

Esto abre la posibilidad de una mayoría formada por PP y Vox, aunque la composición definitiva del Congreso dependerá del reparto territorial de escaños y de los resultados del 29 de noviembre.

Sánchez ya ha enfrentado anteriormente elecciones en las que las encuestas anticipaban un escenario adverso.

¿Cómo logró Sánchez mantenerse ocho años sin mayoría absoluta?

Pedro Sánchez ha construido buena parte de su trayectoria nacional mediante acuerdos parlamentarios.

Llegó por primera vez a la presidencia del Gobierno en 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy, después del caso de corrupción que afectó al Partido Popular.

Posteriormente ganó elecciones y formó diferentes alianzas para mantenerse en el poder sin contar con una mayoría absoluta propia.

En 2023 volvió a adelantar elecciones después de los malos resultados del PSOE en los comicios municipales y autonómicos. El PP terminó como la fuerza más votada, pero no consiguió los apoyos suficientes para formar Gobierno.

Sánchez logró entonces un tercer mandato mediante acuerdos con Sumar y diferentes fuerzas nacionalistas y regionales.

Ese antecedente explica por qué el resultado del 29 de noviembre no dependerá únicamente de qué partido obtenga más votos, sino también de qué bloques puedan reunir una mayoría parlamentaria.

¿Qué otros problemas pesan sobre el Gobierno de Sánchez?

La vivienda no es el único asunto que llegará a la campaña.

Reuters señala que el Gobierno también enfrenta desgaste por otros frentes políticos, entre ellos:

La gestión de la crisis migratoria registrada durante el verano en Ceuta.

Migrantes hacen cola para recibir comida y bebida de la Cruz Roja, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. 3 de agosto de 2026. | Crédito: REUTERS/Pedro Nunes (Pedro Nunes/REUTERS)

Investigaciones por presunta corrupción relacionadas con integrantes del PSOE.

Investigaciones por supuesto tráfico de influencias que alcanzan a su esposa y su hermano.

El rechazo de una parte del electorado a la amnistía concedida a independentistas catalanes que permitió construir la mayoría parlamentaria de 2023.

La existencia de investigaciones no implica por sí misma responsabilidad penal de las personas involucradas, que deberá determinarse en los procedimientos correspondientes.

¿Qué estrategia podría seguir Sánchez durante la campaña?

Una de las claves será intentar transformar las dificultades para aprobar leyes en un argumento electoral.

El analista político Eduardo Bayón explicó a Reuters que la lógica política puede consistir en presentar la elección como una decisión entre bloques: el Gobierno intenta aprobar determinadas medidas, mientras sus adversarios parlamentarios las bloquean.

Sánchez utilizó un argumento similar después del rechazo de sus propuestas de vivienda.

España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento”, escribió el presidente.

Su estrategia también podría volver a presentar al PSOE como una barrera frente a la llegada de Vox al Gobierno nacional, un argumento que ya utilizó en elecciones anteriores.

¿Qué papel tendrán PP y Vox en las elecciones?

Las encuestas colocan al PP como el principal adversario del PSOE, pero el escenario para gobernar dependerá en buena medida de los escaños que consiga Vox.

Si ninguno obtiene mayoría absoluta por sí solo, ambos partidos podrían necesitar un acuerdo para formar Gobierno.

Reuters señala, sin embargo, que los socialistas consideran que una eventual coalición entre PP y Vox podría afrontar diferencias internas sobre políticas públicas, tomando como referencia experiencias autonómicas donde ambos han compartido responsabilidades de Gobierno.

Ese cálculo forma parte de la estrategia política y no garantiza que una eventual coalición nacional vaya a reproducir los mismos conflictos.

¿Qué debe pasar ahora hasta las elecciones del 29 de noviembre?

La convocatoria pone en marcha un proceso electoral que culminará con la votación del domingo 29 de noviembre.

Durante las próximas semanas los partidos deberán definir candidaturas, programas y alianzas mientras la campaña se concentra previsiblemente en temas como:

Vivienda y alquileres.

Costo de vida.

Migración.

Servicios públicos.

Política territorial.

Investigaciones relacionadas con dirigentes políticos.

Posibles acuerdos entre PSOE y fuerzas de izquierda o entre PP y Vox.

Después de la votación, la pregunta central no será solamente quién obtiene más votos.

En el sistema parlamentario español, será necesario saber qué candidato puede reunir los apoyos suficientes en el Congreso para ser investido presidente del Gobierno.

Sánchez vuelve así a recurrir a una estrategia que ya utilizó en 2023: adelantar las elecciones cuando el escenario político parece desfavorable y trasladar la decisión directamente a los votantes.

Esta vez, sin embargo, llega con un Parlamento fragmentado, una crisis de vivienda que atraviesa la campaña y encuestas que sitúan al bloque de derecha con ventaja. El 29 de noviembre determinará si su nueva apuesta le permite reconstruir una mayoría o abre paso a un cambio de Gobierno en España.

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