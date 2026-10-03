El rechazo a dos leyes de alquiler en España desata protestas en 50 ciudades tras el desalojo de una mujer de 87 años y abre la puerta a elecciones anticipadas en noviembre

Las movilizaciones en 50 ciudades buscan frenar los desahucios e imponer rebajas de renta tras la derrota de los proyectos de ley en el Parlamento.

ESPAÑA.- El Parlamento español votó en contra y rechazó dos proyectos de ley de emergencia presentados por el Gobierno, de acuerdo con información de Reuters, lo que detonó una ola de manifestaciones masivas en más de 50 ciudades del país. La falta de acuerdos legislativos para frenar el costo del alquiler y detener los desalojos derivó en un descontento social que ya lleva más de una semana en las calles y que ha llevado al presidente Pedro Sánchez a evaluar la convocatoria de elecciones anticipadas para el mes de noviembre.

Según reportó la agencia AP, el detonante de la indignación popular ocurrió tras el desahucio forzoso de Maricarmen Abascalin, una mujer de 87 años en Madrid. A este hecho se sumó el bloqueo parlamentario a las medidas que buscaban la renovación automática de los contratos de arrendamiento y la restricción de desalojos para inquilinos en situación de vulnerabilidad, lo que impulsó la convocatoria de colectivos y sindicatos de vivienda.

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¿Cuáles son las demandas de los manifestantes?

Los colectivos de inquilinos y ciudadanos convocantes reclaman que se garantice el derecho a una vivienda asequible, estable y digna. Entre las principales peticiones destacan la paralización inmediata de los desahucios y la implementación de políticas públicas para reducir los precios del alquiler.

Durante las marchas en la capital española, que avanzaron desde la Plaza de España hasta la Plaza de Cibeles, se desplegaron pancartas con consignas como “Huelga general”, “Vivienda universal, cualitativa y gratuita” y “Derecho a un techo”. Integrantes del Sindicato de Inquilinos señalaron que la presión ejercida en las calles busca forzar respuestas concretas por parte de la clase política frente a la pérdida del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder a un hogar.

Spanish protesters said they would return to the streets and press on with their encampment in Madrid as the possibility of a general strike over housing grows. See more on the Reuters World News podcast. https://t.co/6KcVbsWhfr pic.twitter.com/ANK3cAmFFC — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

¿Qué alcance han tenido las movilizaciones?

La magnitud de las protestas se extendió a lo largo de aproximadamente 50 ciudades en todo el territorio español. En Madrid, los organizadores calcularon una participación de 500,000 personas, mientras que las cifras oficiales de la policía fijaron la asistencia en 70,000 manifestantes.

En la ciudad de Valencia se registraron los momentos de mayor tensión cuando elementos policiales hicieron uso de gases lacrimógenos y balas de goma para desalojar a un grupo de manifestantes que logró ingresar al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

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¿Qué consecuencias políticas se prevén?

Los sindicatos y organizaciones de vivienda informaron que mantendrán la movilización social continua y no descartan la convocatoria a una huelga general en los próximos días para sostener la exigencia de reformas profundas en el mercado inmobiliario.

En el plano político, reportes de medios de comunicación en España señalan que el presidente Pedro Sánchez sopesa adelantar los comicios generales para noviembre como respuesta a la falta de respaldo legislativo en el Congreso. Aunque la oficina del Ejecutivo ha optado por no emitir comentarios oficiales respecto a los rumores sobre la fecha electoral, el avance de las protestas condicionará las decisiones del gobierno en las semanas venideras.