Ejército de Estados Unidos ataca presunta narcolancha en el mar Caribe y reporta 4 muertos; no mostró pruebas públicas de que llevara droga

Trump mantiene ofensiva militar contra presuntos “narcoterroristas” en América Latina y un nuevo ataque en el Caribe deja 4 muertos. | Crédito: REUTERS/X @Southcom

El Comando Sur aseguró que la embarcación navegaba por una ruta utilizada para el narcotráfico; el ataque eleva a por lo menos 235 las personas muertas en 70 operaciones contra barcos desde septiembre de 2025.

El Ejército de Estados Unidos atacó el domingo 4 de octubre una lancha rápida en el mar Caribe y reportó la muerte de cuatro personas, en una nueva operación de la campaña militar del gobierno de Donald Trump contra embarcaciones que Washington vincula con el narcotráfico. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que información de inteligencia relacionaba al barco con actividades de tráfico de drogas, pero hasta este lunes no había divulgado pruebas públicas de que llevara narcóticos ni había identificado a los cuatro fallecidos.

El caso importa porque forma parte de una estrategia que, desde septiembre de 2025, ha sustituido en algunos casos las tradicionales operaciones de intercepción por ataques militares contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental. Con el nuevo ataque, el balance reportado asciende a al menos 235 muertos en 70 operaciones, de acuerdo con el recuento basado en información de autoridades estadounidenses.

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¿Qué informó Estados Unidos sobre el ataque en el mar Caribe?

SOUTHCOM informó que la operación estuvo a cargo de la Joint Task Force Western Hemisphere y que el objetivo fue una embarcación rápida, conocida como go-fast vessel, que circulaba por una ruta identificada por las autoridades estadounidenses como corredor del narcotráfico.

El comando aseguró que existía “inteligencia confirmada” sobre la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico. El organismo reportó cuatro muertos y se refirió a ellos como “narcoterroristas”.

Un video difundido por SOUTHCOM en X muestra una embarcación navegando antes de que una explosión la destruya. El material permite observar el ataque, pero no permite comprobar por sí mismo qué transportaba la lancha.

On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/aK0jCTl74o — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026

¿Estados Unidos comprobó que la lancha transportaba drogas?

Hasta la información disponible este lunes 5 de octubre, no se habían presentado públicamente pruebas de que hubiera drogas dentro de la embarcación.

La distinción es importante: SOUTHCOM sostiene que datos de inteligencia indicaban que el barco participaba activamente en narcotráfico y que navegaba por una ruta utilizada para esas actividades, pero no difundió imágenes de cargamentos, decomisos, documentos o información adicional que permitiera verificar públicamente esa afirmación.

Tampoco fueron informados:

Los nombres o nacionalidades de los cuatro fallecidos.

de los cuatro fallecidos. El punto exacto del Caribe donde ocurrió el ataque.

El supuesto grupo criminal al que pertenecían.

El tipo o cantidad de droga que presuntamente transportaban.

Las pruebas específicas utilizadas para determinar que la embarcación participaba en narcotráfico.

Por ello, la vinculación con el narcotráfico debe atribuirse a las autoridades estadounidenses y no presentarse como un hecho probado de manera independiente.

¿Cuántas personas han muerto en estos ataques de Estados Unidos?

El nuevo operativo elevó a por lo menos 235 el número de personas muertas en 70 ataques contra embarcaciones desde que el gobierno de Trump inició esta campaña en septiembre de 2025.

Las acciones se han concentrado principalmente en:

El mar Caribe .

. El océano Pacífico oriental .

. Rutas que Washington identifica como corredores para trasladar drogas hacia Estados Unidos.

En numerosos casos, las autoridades estadounidenses han descrito a las personas atacadas como traficantes o “narcoterroristas”, aunque la administración ha divulgado información limitada para sustentar públicamente esas acusaciones.

¿Por qué Donald Trump ordena ataques militares contra estas embarcaciones?

Trump sostiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos y argumenta que el uso de fuerzas militares es necesario para reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y las muertes por sobredosis.

El presidente Donald Trump es recibido por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de dirigirse a un grupo de altos comandantes militares estadounidenses en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia. | Crédito: AP/Evan Vucci

La estrategia representa una ampliación del enfoque antidrogas estadounidense.

En lugar de limitar las operaciones a vigilancia, intercepción, detención de sospechosos y decomiso de cargamentos, Washington ha utilizado durante esta campaña ataques letales contra embarcaciones que considera vinculadas con organizaciones criminales.

Esa política también ha generado cuestionamientos legales y de derechos humanos debido a la falta de información pública sobre algunas de las personas atacadas y sobre las pruebas utilizadas para considerarlas objetivos militares. Reuters reportó anteriormente críticas de especialistas y legisladores sobre la legalidad de estas acciones.

¿Estados Unidos busca llevar estas operaciones a territorio latinoamericano?

El gobierno de Trump también ha buscado ampliar la cooperación militar con países de América Latina.

Durante una visita a Panamá en agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones criminales dentro de sus territorios.

Sin embargo, Guatemala negó haber alcanzado un acuerdo de ese tipo, por lo que esa afirmación estadounidense no puede considerarse aceptada por todos los gobiernos mencionados.

Colombia, por su parte, ha avanzado en cooperación con Washington contra grupos armados y organizaciones vinculadas con el narcotráfico. Reuters informó en agosto que Estados Unidos planteó la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas contra grupos armados colombianos.

¿Qué está haciendo Ecuador con Estados Unidos contra el narcotráfico?

Ecuador es uno de los países donde la cooperación ya se ha traducido en operaciones conjuntas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su investidura para un segundo mandato, en Quito. | Crédito: REUTERS/Karen Toro

En marzo de 2026, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses realizaron acciones coordinadas contra el narcotráfico. Ese mismo mes, Estados Unidos instaló además su primera oficina permanente del FBI en Ecuador, enfocada en narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La colaboración se amplió posteriormente con apoyo estadounidense en seguridad y operaciones marítimas.

¿Qué sigue después del nuevo ataque en el Caribe?

El ataque del 4 de octubre muestra que Washington mantiene activa su campaña contra embarcaciones que identifica como parte de las redes regionales de narcotráfico.

Sin embargo, siguen abiertas preguntas centrales sobre estas operaciones: cómo se seleccionan los objetivos, qué pruebas existen contra las personas atacadas y bajo qué marco jurídico Estados Unidos justifica el uso de fuerza letal fuera de su territorio.

En este caso concreto, lo confirmado hasta ahora es que SOUTHCOM atacó una lancha rápida y reportó cuatro muertos. La autoridad estadounidense sostiene que la embarcación estaba involucrada en narcotráfico, pero no ha presentado públicamente pruebas de drogas a bordo ni información que permita conocer la identidad de quienes murieron.