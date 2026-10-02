Las 10 mayores fortunas de América Latina en 2026: Slim lidera el ranking

. Slim encabeza el ranking de las mayores fortunas de América Latina. Foto: Reuters

El Bloomberg Billionaires Index coloca al empresario mexicano en el primer lugar regional, mientras otros nueve multimillonarios completan el listado.

Carlos Slim encabeza en 2026 la lista de las mayores fortunas de América Latina y el Caribe, con un patrimonio estimado en 119 mil millones de dólares, seguido por el mexicano Germán Larrea y la chilena Iris Fontbona y su familia, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index.

El índice de Bloomberg es una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo y actualiza sus estimaciones al cierre de cada jornada bursátil en Nueva York. Para este ranking regional, el cable toma como referencia el cierre de septiembre de 2026.

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¿Quiénes son las 10 mayores fortunas de América Latina en 2026?

El listado está integrado por empresarios y familias de México, Brasil, Colombia y Chile. México y Brasil concentran siete de las diez posiciones señaladas en el cable.

1. Carlos Slim y familia — México: 119 mil millones de dólares.

119 mil millones de dólares. 2. Germán Larrea y familia — México: 77 mil 200 millones de dólares.

77 mil 200 millones de dólares. 3. Iris Fontbona y familia — Chile: 54 mil 800 millones de dólares.

54 mil 800 millones de dólares. 4. Eduardo Saverin — Brasil: 40 mil 200 millones de dólares.

40 mil 200 millones de dólares. 5. Jaime Gilinski — Colombia: 38 mil 900 millones de dólares.

38 mil 900 millones de dólares. 6. Jorge Paulo Lemann — Brasil: 30 mil 100 millones de dólares.

30 mil 100 millones de dólares. 7. Alejandro Santo Domingo y familia — Colombia: 19 mil 700 millones de dólares.

19 mil 700 millones de dólares. 8. Alejandro Baillères — México: 14 mil millones de dólares.

14 mil millones de dólares. 9. Marcel Telles — Brasil: 13 mil millones de dólares.

13 mil millones de dólares. 10. André Esteves — Brasil: 12 mil 800 millones de dólares.

Las estimaciones de Bloomberg son dinámicas: el valor de las fortunas puede cambiar diariamente debido a las variaciones en los mercados, los tipos de cambio y otros activos considerados en su metodología.

¿Cuánto dinero tiene Carlos Slim en 2026?

Carlos Slim registra una fortuna estimada en 119 mil millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index consultado para el cierre de septiembre. Con esa cantidad ocupa el puesto 16 entre las mayores fortunas del mundo.

La mayor parte de su patrimonio está relacionada con América Móvil, además de participaciones en Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa. Su trayectoria empresarial también está vinculada con la privatización de Telmex a principios de la década de 1990.

Carlos Slim Helú. | Foto: Archivo.

¿Quién ocupa el segundo lugar entre los más ricos de América Latina?

El mexicano Germán Larrea aparece en la segunda posición regional, con una fortuna estimada en 77 mil 200 millones de dólares. Su patrimonio está principalmente relacionado con Grupo México, compañía con actividades vinculadas con la minería y otros negocios.

En el índice mundial consultado por Bloomberg, Larrea aparece inmediatamente después de Slim entre los principales multimillonarios mexicanos.

La tercera posición corresponde a Iris Fontbona y su familia, de Chile. Su patrimonio está ligado principalmente al grupo Luksic, con intereses en minería, banca, bebidas, energía y transporte. Bloomberg describe a Antofagasta como una de las principales fuentes de la fortuna familiar y señala las participaciones de la familia en Quinenco y Banco de Chile.

¿Qué sectores concentran las mayores fortunas latinoamericanas?

Las fortunas incluidas en el listado tienen su origen o una parte importante de sus activos en sectores como:

Telecomunicaciones , particularmente en el caso de Carlos Slim.

, particularmente en el caso de Carlos Slim. Minería y metales , con fortunas como las de Germán Larrea, Iris Fontbona y Alejandro Baillères.

, con fortunas como las de Germán Larrea, Iris Fontbona y Alejandro Baillères. Banca y servicios financieros , presentes en varios de los patrimonios incluidos.

, presentes en varios de los patrimonios incluidos. Energía , vinculada con distintos conglomerados familiares.

, vinculada con distintos conglomerados familiares. Bebidas y alimentos , especialmente entre empresarios brasileños y grupos familiares.

, especialmente entre empresarios brasileños y grupos familiares. Transporte y servicios portuarios, entre las actividades relacionadas con el grupo Luksic.

En el caso de Iris Fontbona, Bloomberg señala que la familia controla Antofagasta y, mediante Quinenco, mantiene intereses en Banco de Chile, CCU, transporte marítimo y energía.

¿Cuánto creció la riqueza en América Latina?

El Global Wealth Report 2026 de UBS señala que el patrimonio personal en América Latina aumentó 23.3% durante 2025, medido en dólares estadounidenses, una de las tasas de crecimiento más altas entre las regiones y subregiones analizadas.

UBS indica que su reporte analiza 56 mercados, que en conjunto representan más de 92% de la riqueza mundial estimada. El informe estudia la creación y distribución del patrimonio personal y no constituye, por sí mismo, el ranking diario de multimillonarios utilizado para ordenar las fortunas individuales.

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¿Qué países concentran las mayores fortunas?

De acuerdo con el listado proporcionado, la distribución del top 10 es:

México: 3 fortunas.

3 fortunas. Brasil: 4 fortunas.

4 fortunas. Colombia: 2 fortunas.

2 fortunas. Chile: 1 fortuna.

1 fortuna. Argentina: no aparece entre las primeras diez posiciones del listado.

Así, México y Brasil reúnen siete de las diez fortunas consideradas en este corte regional.

¿Cómo cambia la lista de multimillonarios?

El ranking de Bloomberg debe leerse como una fotografía correspondiente a una fecha determinada, no como una cifra permanente. El índice se actualiza diariamente y las valuaciones de activos cotizados dependen de los precios de mercado y del tipo de cambio.

Por ello, el patrimonio atribuido a una persona puede aumentar o disminuir sin que necesariamente exista un cambio equivalente en sus activos empresariales: una variación bursátil puede modificar la estimación de su riqueza.