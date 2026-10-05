Trump pierde respaldo entre votantes latinos: 69% desaprueba su gestión y 59% prefiere un Congreso controlado por demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One, el 7 de agosto de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La situación económica aparece como uno de los principales factores detrás de la valoración negativa de Trump.

A un mes de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, una encuesta de NBC News y Telemundo muestra un retroceso en el respaldo de los votantes latinos hacia Donald Trump, quien logró importantes avances entre este electorado en las presidenciales de 2024.

El sondeo, realizado entre el 21 y el 28 de septiembre entre 800 votantes latinos registrados, señala que 69% desaprueba la gestión de Trump, mientras que su aprobación se sitúa en 27%. Al mismo tiempo, 59% de los encuestados prefiere que los demócratas controlen el Congreso, frente a 35% que opta por los republicanos.

La diferencia de 24 puntos porcentuales a favor de los demócratas duplica la ventaja que tenían en esta pregunta entre los votantes latinos en un momento comparable de 2024, según NBC News. Sin embargo, el mismo sondeo advierte que este cambio no implica necesariamente una recuperación de la imagen del Partido Demócrata: 42% de los latinos tiene una opinión negativa de ese partido, cuatro puntos más que en 2024.

El costo de vida, principal fuente de descontento

La situación económica aparece como uno de los principales factores detrás de la valoración negativa de Trump.

El 78% de los votantes latinos desaprueba su gestión sobre el costo de vida, mientras que 74% desaprueba su desempeño en materia económica. También registran mayoría de opiniones negativas su política exterior, con 68%, y sus políticas migratorias, con 69%.

El impacto económico se refleja además en la percepción directa de los hogares. 65% de los encuestados considera que las políticas de Trump han perjudicado sus condiciones económicas, frente a 23% que considera que las han beneficiado y 11% que no observa una diferencia significativa.

El costo de vida y los precios altos son señalados como la principal preocupación por una mayoría de los participantes. Entre quienes colocan este asunto como su prioridad, los demócratas también aventajan a los republicanos en la preferencia sobre qué partido debería controlar el Congreso. NBC News señala que este grupo pasó de dar una ventaja de cuatro puntos a los republicanos en 2024 a otorgar ahora una ventaja de 22 puntos a los demócratas.

Los latinos respaldan deportar a delincuentes graves, pero rechazan una expulsión generalizada

La encuesta muestra una diferencia significativa entre el respaldo a determinadas medidas migratorias y la percepción sobre el alcance de las políticas de deportación implementadas por la administración Trump.

83% de los votantes latinos respalda la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves, pero solamente 37% apoya la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos.

Además, aproximadamente dos tercios consideran que las medidas de control migratorio de Trump han ido demasiado lejos. Sólo 22% considera que el enfoque adoptado es adecuado y 9% piensa que las medidas no han llegado suficientemente lejos.

En cuanto a la seguridad fronteriza, 58% desaprueba la gestión de Trump, mientras que 39% la aprueba. Es el indicador de los cinco evaluados en el que el presidente obtiene su valoración relativamente más favorable entre los votantes latinos, de acuerdo con el sondeo.

El impacto de ICE alcanza a las familias latinas

La encuesta también identifica efectos de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las percepciones y comportamientos de los votantes.

31% afirma que ellos mismos o alguien cercano comenzó a llevar documentos de identificación debido a la preocupación por las actuaciones de ICE, mientras que 27% dice conocer a alguien que fue detenido o deportado por esa agencia durante los últimos dos años.

Además, 18% señala que ellos mismos o alguien cercano ha considerado abandonar Estados Unidos por temor a las operaciones de ICE, y 17% afirma que ellos o alguien de su entorno ha considerado evitar votar presencialmente este año debido a esas preocupaciones.

Estos datos aparecen en un contexto en el que la inmigración y la seguridad fronteriza no son las principales prioridades declaradas por los votantes latinos. Según NBC News/Telemundo, sólo 6% identifica estos asuntos como los más importantes, por debajo de las preocupaciones económicas.

El voto latino muestra un cambio respecto a 2024

El resultado representa un cambio respecto de la elección presidencial de 2024, cuando Trump logró ampliar su respaldo entre los votantes latinos y obtuvo avances importantes respecto de elecciones anteriores.

Ahora, el sondeo muestra que los latinos otorgan a los demócratas ventajas en cuestiones como economía, costo de vida, inmigración, corrupción y atención sanitaria, mientras que ambos partidos aparecen más equilibrados en la percepción sobre quién manejaría mejor la seguridad fronteriza.

La percepción sobre los partidos, sin embargo, no se ha movido en la misma dirección. 62% de los votantes latinos tiene una opinión negativa del Partido Republicano, 16 puntos más que hace dos años. La valoración negativa del Partido Demócrata también aumentó, aunque en menor medida: pasó a 42%, cuatro puntos más que en 2024.

NBC News subraya así una diferencia entre el rechazo a la gestión de Trump y una eventual recuperación de la imagen demócrata: el cambio en las preferencias electorales entre los latinos aparece acompañado por un deterioro de la percepción sobre los republicanos, pero no por una mejora equivalente de los demócratas.

Donald Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos mientras el G7 acordó liberar reservas para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios. (REUTERS)

Mayor interés en las elecciones de noviembre

El sondeo también registra un incremento en el interés de los votantes latinos por las elecciones de medio mandato.

72% califica con 10 sobre 10 su interés por los comicios de noviembre, frente a 54% que otorgaba esa misma valoración en una encuesta comparable de 2024. Asimismo, 62% afirma sentirse más motivado para votar este año que en anteriores elecciones legislativas de medio mandato.

Cuando se pregunta por el significado que tendrá su voto, 54% afirma que pretende utilizarlo como una señal de oposición a Trump, mientras que 21% señala que busca expresar apoyo al presidente y 23% dice que su voto no pretende enviar un mensaje relacionado con él.

Los resultados corresponden a una fotografía del electorado latino registrado a finales de septiembre y no permiten por sí mismos anticipar el resultado de las elecciones. El comportamiento final dependerá también de la participación efectiva y de la composición del electorado que acuda a las urnas el día de la elección.