Disney despide a casi 300 trabajadores y ofrece retiros anticipados a ejecutivos en nueva ola de recortes

Personas cercanas a la compañía en Burbank, California, donde se encuentra la sede corporativa mundial de Disney, confirmaron los despidos, informó Los Angeles Times.

The Walt Disney Company despidió esta semana a cerca de 300 trabajadores y puso en marcha un programa de jubilación anticipada para ejecutivos, como parte de una nueva ronda de medidas para reducir costos y reorganizar distintas áreas del conglomerado de entretenimiento.

Personas cercanas a la compañía en Burbank, California, donde se encuentra la sede corporativa mundial de Disney, confirmaron los despidos, informó Los Angeles Times.

Los recortes se suman a otras reducciones de personal realizadas durante este año y forman parte de una reestructuración más amplia de la compañía, que alcanza a sus estudios, cadenas de televisión, áreas tecnológicas y grupos corporativos.

Disney ofrece indemnizaciones y cobertura médica a ejecutivos

Además de los despidos, Disney comenzó a ofrecer planes de retiro anticipado a empleados de larga trayectoria, particularmente ejecutivos que cumplen con los requisitos establecidos por la empresa.

El programa comenzó a finales de agosto y contempla para los ejecutivos elegibles una indemnización equivalente a hasta un año de salario, además de la posibilidad de conservar durante ese mismo periodo la cobertura médica que tenían como trabajadores de la compañía.

La empresa confirmó que el programa de salida voluntaria está en marcha, aunque todavía no se ha determinado cuántos ejecutivos aceptarán la oferta y dejarán Disney a finales de este año.

La medida busca reducir la plantilla de manera voluntaria en algunos niveles de la organización, mientras la compañía avanza con cambios estructurales en diferentes unidades de negocio.

Nueva ronda se suma a despidos realizados durante el año

La reducción de aproximadamente 300 puestos representa una nueva fase de los recortes que Disney ha realizado durante 2026.

La compañía eliminó alrededor de mil empleos en abril y posteriormente llevó a cabo otra ronda de reducciones en julio. Con los nuevos despidos, el conglomerado profundiza un proceso de ajuste que afecta a distintas áreas de su estructura corporativa.

Los recortes se producen después de la creación de una nueva división de marketing y alcanzan a diferentes segmentos de la compañía, entre ellos:

Los estudios de Disney.

ESPN y otras operaciones de televisión.

Las áreas de producto y tecnología.

Diversos grupos corporativos.

La estructura de marketing, reorganizada recientemente.

La amplitud de las áreas involucradas refleja que el ajuste no está concentrado exclusivamente en una división del negocio, sino que forma parte de una reorganización transversal.

Disney despide a casi 300 trabajadores y ofrece retiros anticipados a ejecutivos en nueva ola de recortes

Una reestructuración bajo Josh D’Amaro

Los despidos y el programa de retiro anticipado se producen mientras Josh D’Amaro, director ejecutivo de Disney, impulsa una nueva etapa de reorganización de la compañía.

El proceso ocurre después de que Bob Iger dejara de ejercer sus funciones al frente de la empresa este año, dando paso a una nueva estructura de liderazgo.

La estrategia de D’Amaro contempla cambios en la organización interna y una revisión de costos en un momento en que Disney busca adaptar sus diferentes negocios a las condiciones actuales de la industria del entretenimiento.

La nueva ronda de despidos, por tanto, se suma a una serie de medidas adoptadas durante el año para reducir la plantilla y modificar la estructura corporativa, mientras la empresa mantiene operaciones en cine, televisión, streaming, tecnología y otros segmentos del entretenimiento.

Los recortes todavía podrían continuar

Por ahora, Disney no ha informado públicamente cuántos ejecutivos podrían abandonar la compañía mediante el programa de retiro anticipado.

La cifra final dependerá de cuántos trabajadores elegibles acepten las condiciones ofrecidas por la empresa. Mientras tanto, los cerca de 300 despidos confirmados esta semana constituyen una nueva reducción de personal dentro de un proceso que ya ha incluido varias rondas de recortes durante el año.

El conglomerado continúa así con su estrategia de contención de costos y reorganización interna, en la que combina despidos directos con programas de salida voluntaria para determinados grupos de empleados.