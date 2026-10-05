Ciclista de 71 años muere tras chocar con un perro en Central Park, pero el animal sobrevive: Esto se sabe del caso y el futuro legal del dueño

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente que el perro haya atacado al ciclista. Los datos disponibles describen el hecho como una colisión entre ambos y una posterior caída de la bicicleta. Foto: Especial.

Hasta el momento, no se ha informado de una citación contra el propietario del perro por este incidente.

NUEVA YORK.- Un ciclista de 71 años murió este lunes después de caer al pavimento tras colisionar con un perro en Central Park, en Nueva York. El accidente ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana en la zona de East Drive y la calle 84, de acuerdo con información atribuida al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y reportada por FOX 5 NY y TMZ.

Según la información disponible, el hombre circulaba en bicicleta y llevaba casco cuando se encontró con un golden retriever que cruzaba por el área. Tras el impacto, perdió el control y cayó al suelo.

El ciclista sufrió lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo y posteriormente fue trasladado al NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde fue declarado muerto.

El perro sobrevivió al incidente y, según los reportes, no sufrió lesiones. El propietario permaneció en el lugar. Fuentes consultadas por FOX 5 NY señalaron además que el dueño intentó practicar reanimación cardiopulmonar al ciclista mientras llegaban los servicios de emergencia.

¿Qué ocurrió entre el ciclista y el perro?

La investigación preliminar del NYPD señala que el hombre circulaba en bicicleta cuando colisionó con el perro, que cruzaba al mismo tiempo. La caída posterior provocó las lesiones que finalmente derivaron en su muerte.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente que el perro haya atacado al ciclista. Los datos disponibles describen el hecho como una colisión entre ambos y una posterior caída de la bicicleta.

Tampoco se ha establecido públicamente, mientras continúa la investigación, si existió alguna conducta del propietario que haya provocado directamente el accidente.

¿El perro podía estar sin correa a esa hora?

Este punto requiere contexto porque el accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana. La Central Park Conservancy informa que en Central Park existen horarios en los que los perros pueden estar sin correa. De acuerdo con sus reglas, ese periodo comprende de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 9:00 de la noche a 1:00 de la madrugada, siempre que se trate de zonas donde esté permitido, indicó Central Park Conservancy

Por ello, el hecho de que el perro estuviera sin correa poco después de las 8:00 horas no permite afirmar por sí solo que su propietario hubiera cometido una infracción.

La propia Central Park Conservancy establece, además, que hay lugares donde los perros deben permanecer con correa en todo momento, incluso durante los horarios en los que se permite llevarlos sueltos. Entre esas zonas aparecen distintos espacios y áreas señalizadas del parque.

También existe una obligación general para los propietarios: mantener a sus perros bajo control en todo momento y respetar los señalamientos del parque.

Las normas del parque son relevantes para entender el caso, pero no permiten concluir por sí solas que el propietario haya cometido una infracción. Foto: cortesía

¿Qué dice la investigación sobre el dueño del perro?

Hasta el momento, no se ha informado de una citación contra el propietario del perro por este incidente.

La información proporcionada a TMZ por una fuente del NYPD señala que no se había emitido una infracción contra el dueño, mientras que la investigación permanecía abierta. FOX 5 NY también reportó que las autoridades continúan investigando el caso.

Esto significa que todavía no existe una conclusión oficial sobre una posible responsabilidad administrativa o legal del propietario.

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Las reglas para perros en Central Park

Las normas del parque son relevantes para entender el caso, pero no permiten concluir por sí solas que el propietario haya cometido una infracción.

La Central Park Conservancy señala que los perros deben permanecer con correa entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Fuera de ese horario existen periodos para llevarlos sin correa en las zonas autorizadas.

Incluso durante esas horas, hay áreas donde la correa es obligatoria. La organización menciona, entre otras, el Bridle Path, Arthur Ross Pinetum, Cedar Hill, Conservatory Garden, East Green, East Meadow Oval, The North Woods, The Ramble, Shakespeare Garden, Strawberry Fields y Turtle Pond Lawn, además de cualquier lugar donde exista señalización que indique que debe utilizarse.

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El Bridle Path, por ejemplo, requiere que los perros permanezcan con correa en todo momento. Además, las bicicletas no están permitidas en ese camino.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la colisión, incluida la ubicación precisa del perro y las condiciones en las que ocurrió el cruce.

Por ahora, el NYPD no ha informado de una citación contra el dueño ni ha establecido públicamente que haya existido una infracción relacionada con el uso de la correa.