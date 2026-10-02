Reportera y camarógrafo son atropellados durante la cobertura en vivo de una noticia en Monterrey; esto se sabe del accidente

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, cerca de las 8:00 horas. | Crédito: captura en redes

El equipo cubría un incidente en la zona cuando una camioneta Jeep derrapó y los golpeó.

MONTERREY.- Una reportera y un camarógrafo del medio Gamavisión fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo desde la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León. El equipo de prensa se encontraba cubriendo un incidente registrado en la zona cuando una camioneta Jeep perdió el control y los golpeó.

De acuerdo con los reportes de N+ y Reporte Índigo, el accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, cerca de las 8:00 horas, en el cruce de avenida Morones Prieto y avenida Eugenio Garza Sada, en el sector Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey.

La periodista, identificada como Alma de la Rosa, y el camarógrafo Cristo Morales recibieron atención de los cuerpos de auxilio.

¿Qué ocurrió durante la transmisión en vivo?

El atropellamiento ocurrió mientras el equipo de Gamavisión se encontraba en el lugar para realizar una cobertura informativa.

El reporte estaba relacionado con un motociclista que había chocado contra un cúmulo de tierra provocado por un deslave.

La periodista y el camarógrafo estaban realizando el enlace cuando una camioneta Jeep se aproximó al lugar y terminó atropellándolos.

En los videos compartidos en redes sociales puede verse que el vehículo derrapó sobre el pavimento mojado y golpeó a los dos integrantes del medio de comunicación.

Imágenes sensibles

"Monterrey":

Porque una reportera y un camarógrafo de @gamavisionmx fueron atropellados durante una transmisión en vivo pic.twitter.com/tKu6NZcZkm — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 2, 2026

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¿Quiénes resultaron lesionados?

Las personas afectadas fueron la reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales, ambos integrantes de Gamavisión.

Según lo informado por Reporte Índigo, los dos sufrieron golpes en distintas partes del cuerpo y sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Sin embargo, debido al impacto, recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital para continuar con la valoración médica.

¿Qué cuerpos de emergencia atendieron el accidente?

Después del atropellamiento acudieron distintos cuerpos de auxilio para atender a los integrantes de la prensa.

En el lugar participaron elementos y paramédicos de:

Protección Civil de Monterrey

Protección Civil de Nuevo León

Cruz Roja

Los equipos de emergencia proporcionaron atención prehospitalaria a la reportera y al camarógrafo antes de su traslado.

¿Qué pasó con el conductor de la camioneta?

El conductor de la camioneta Jeep quedó detenido por policías de la Secretaría de Seguridad de Monterrey después del accidente.

De acuerdo con Reporte Índigo, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las investigaciones sobre el percance.

El medio señaló que la camioneta aparentemente circulaba a exceso de velocidad, aunque este punto corresponde a un señalamiento incluido en los primeros reportes y deberá ser determinado por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

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