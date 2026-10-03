Baja California aplica más de 30 mil pruebas de alcoholimetría para prevenir accidentes

Más de 30 mil pruebas de alcoholimetría han sido aplicadas en Baja California l Foto: Cortesía

Durante el primer semestre de 2026 también se realizaron 66 acciones de sensibilización en seguridad vial, con alcance a más de 57 mil personas en Mexicali, Tijuana y Ensenada

Más de 30 mil pruebas de alcoholimetría han sido aplicadas en Baja California como parte de las acciones preventivas para reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en total se han realizado 30 mil 610 pruebas en 432 puntos de control preventivo, como parte de los programas estatales de seguridad vial y prevención de accidentes.

El secretario de Salud, Dagoberto Valdés Juárez, señaló que estas acciones se complementan con la atención prehospitalaria que coordina el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), encargado de articular la respuesta ante emergencias médicas en el estado.

Durante el primer semestre de 2026, el Programa de Seguridad Vial también llevó a cabo 66 acciones de sensibilización, mediante las cuales se alcanzó a 57 mil 669 personas en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

A estas actividades se sumaron 37 capacitaciones para primeros respondientes, en las que participaron mil 94 personas de las distintas jurisdicciones sanitarias del estado.

Las capacitaciones buscan que la población tenga conocimientos para activar los servicios de emergencia y brindar auxilio básico durante los primeros minutos posteriores a un siniestro.

Además, se realizaron 41 jornadas de sensibilización dirigidas a grupos considerados de mayor riesgo vial, con un alcance de 51 mil 209 personas.

Entre los sectores atendidos se encuentran peatones, ciclistas, motociclistas, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Valdés Juárez destacó que la prevención permite identificar factores de riesgo y reducir la posibilidad de accidentes, mientras que la coordinación de los servicios prehospitalarios busca mejorar la atención cuando ocurre una emergencia.