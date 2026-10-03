La FDA cerró la investigación y descartó que la lechuga exportada de México causara brotes de Salmonela y Cyclospora, poniendo fin a la alerta sanitaria en EEUU

Se concluyó que no existe evidencia analítica ni científica para responsabilizar a los productos agrícolas exportados desde México como la fuente de contaminación. | Foto: Canva.

La Secretaría de Salud y Cofepris informaron que los análisis de laboratorio resultaron negativos y no existe evidencia científica para responsabilizar al campo mexicano.

MÉXICO.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) notificó oficialmente el cierre de las investigaciones sanitarias relacionadas con los brotes epidemiológicos de la bacteria Salmonella Javiana y el parásito Cyclospora cayetanensis en territorio estadounidense. Tras concluir las indagatorias conjuntas, las autoridades informaron que no existe evidencia analítica ni científica para responsabilizar a los productos agrícolas exportados desde México como la fuente de contaminación.

De acuerdo con el posicionamiento emitido por la Secretaría de Salud (SSa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el dictamen general desestima las sospechas iniciales que afectaban la confianza de los consumidores hacia alimentos mexicanos como la lechuga. El informe definitivo de la agencia estadounidense reconoció la imposibilidad de determinar las vías de transmisión en los casos clínicos registrados.

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¿Qué revelaron los análisis de laboratorio sobre la bacteria Salmonella?

Durante las inspecciones en campo e instalaciones de empaque, las autoridades de ambos países ejecutaron esquemas de muestreo ambiental exhaustivos. En el caso del brote por Salmonella Javiana, el 100% de las muestras recolectadas por los inspectores resultaron negativas a la presencia del patógeno.

En su reporte final, la FDA admitió que no se detectó rastro de la bacteria en ninguno de los productos analizados ni en los entornos de producción evaluados. Por este motivo, el expediente relativo a este microorganismo quedó oficialmente cerrado sin señalar responsabilidad alguna para las unidades agrícolas mexicanas.

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¿Cuál es la situación respecto al parásito Cyclospora?

En la indagatoria sobre Cyclospora cayetanensis, la agencia estadounidense detectó dos muestras ambientales positivas en zonas aledañas a los cultivos: una en aguas residuales tratadas a la salida de una planta procesadora y otra en una zanja de drenaje agrícola. Sin embargo, los análisis del Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris en materia prima, producto terminado y agua del proceso productivo resultaron totalmente negativos.

Tanto la FDA como Cofepris precisaron que la sola presencia del parásito en áreas externas o canales de drenaje no constituye evidencia de que las hortalizas cosechadas hayan estado contaminadas o fueran la causa de las infecciones. Al no existir datos que expliquen una transferencia hacia los alimentos, la relación entre el hallazgo ambiental y el brote médico se mantendrá bajo análisis técnico entre las instituciones.

Tras concluir las indagatorias conjuntas, las autoridades informaron que no existe evidencia analítica ni científica para responsabilizar a los productos agrícolas exportados desde México como la fuente de contaminación. | Crédito: Especial/ChatGPT

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Compromiso de inocuidad en el comercio internacional

La SSa y Cofepris enfatizaron que las decisiones sobre alertas sanitarias e inocuidad alimentaria deben fundamentarse de manera estricta en pruebas científicas verificables y concluyentes. Las dependencias mexicanas reiteraron que mantendrán la cooperación técnica y el intercambio de información con la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger la salud pública y resguardar los estándares del comercio agroalimentario entre ambos países.