FDA encuentra cyclospora en granja de México vinculada a brote que enfermó a casi 13 mil personas en EEUU

Inspectores de la FDA detectaron el parásito en un tanque de aguas residuales y una zanja de drenaje de una granja en Guanajuato; México había reportado resultados distintos en su propia investigación.

Ciudad de México (GH).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que sus inspectores encontraron cyclospora en una granja mexicana vinculada con el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos, que dejó casi 13 mil personas enfermas.

El hallazgo ocurrió en instalaciones relacionadas con Taylor Farms, en Guanajuato, México. Sin embargo, la FDA aclaró que todavía no está determinado cómo llegó el parásito a los alimentos y señaló que la investigación sobre el brote ya concluyó.

¿Dónde encontró la FDA la cyclospora?

Los inspectores estadounidenses localizaron el parásito en dos puntos de las instalaciones:

Un tanque de aguas residuales .

. Una zanja de drenaje utilizada en la zona de cultivo de lechuga.

La FDA señaló que las muestras obtenidas representan “datos epidemiológicos sólidos” que vinculan el brote con el sitio relacionado con Taylor Farms.

No obstante, la agencia no estableció cómo las aguas residuales pudieron contaminar los alimentos y provocar enfermedades entre miles de consumidores.

¿Qué pasó con el brote en Estados Unidos?

El brote provocó casi 13 mil casos de diarrea y otras enfermedades en distintas partes de Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses habían informado el mes pasado que el brote ya había terminado.

La investigación de la FDA llevó a sus inspectores hasta una granja ubicada en Guanajuato. La visita ocurrió más de seis semanas antes del anuncio y representó la primera inspección de la agencia en ese sitio en más de siete años.

La FDA explicó que las inspecciones internacionales de seguridad alimentaria disminuyeron considerablemente después de la pandemia de COVID-19.

Taylor Farms señala a un productor independiente

En un comunicado separado, Taylor Farms atribuyó la contaminación señalada por la FDA a un productor independiente que ya no forma parte de su programa de proveedores.

La empresa también informó que sus instalaciones permanecen cerradas en el centro de México mientras trabaja en la implementación de medidas de seguridad adicionales.

Taylor Farms indicó que busca reforzar los protocolos de seguridad desde el campo hasta las instalaciones de procesamiento.

México había obtenido otros resultados

El caso también ha generado diferencias entre las investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses y mexicanas.

En agosto, reguladores mexicanos de seguridad alimentaria informaron que no encontraron cyclospora en la lechuga ni en el agua de las instalaciones durante su propia investigación.

Ese resultado se conoció después de que la FDA tuviera que retractarse de una prueba anterior que había identificado erróneamente cyclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms recolectada en la frontera.

Por ello, aunque la FDA ahora reporta haber encontrado el parásito en puntos de las instalaciones, el mecanismo exacto por el que habría ocurrido la contaminación de los alimentos continúa sin esclarecerse.

¿Qué es la cyclospora y qué enfermedad provoca?

La cyclospora es un parásito microscópico que puede provocar ciclosporiasis, una enfermedad intestinal caracterizada principalmente por diarrea acuosa.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las personas afectadas pueden presentar evacuaciones frecuentes y, en algunos casos, otros síntomas gastrointestinales.

El parásito puede transmitirse mediante materia fecal humana contaminada. Sin embargo, todavía no está claro cómo la presencia de cyclospora en las aguas residuales de las instalaciones pudo haber derivado en la contaminación de alimentos a una escala suficiente para provocar el brote.

La investigación ya fue cerrada

La FDA indicó que cerró su investigación sobre el brote, aunque el hallazgo en las instalaciones de Guanajuato agrega nuevos elementos sobre el posible origen de la contaminación.

El caso mantiene diferencias entre los resultados obtenidos por autoridades de Estados Unidos y México, mientras Taylor Farms asegura que el productor señalado por la contaminación ya no pertenece a su red de proveedores.