Papá de Yolanda Martínez, quien está desaparecida, cargó el féretro de Debanhi Escobar

MONTERREY.-Gerardo Martínez, papá de Yolanda, la joven desaparecida desde el 31 de marzo, cargó el féretro de Debanhi Escobar.

En fotos difundidas en redes sociales se ve al hombre sosteniendo el cajón donde iba el cuerpo de la muchacha hallada muerta en una cisterna del motel Nueva Castilla.

Alrededor de las 8:00 de la mañana del sábado, cerca de setenta asistentes acudieron a la capilla para despedir a la joven, quien de acuerdo a la Fiscalía, murió a causa de una contusión en el cráneo.

Sus padres Mario y Dolores decidieron sepultar a su hija en la ciudad de Galeana, por lo que salió el cortejo fúnebre con esa dirección a fin de seguir velándola.

El señor Martínez actualmente está en la búsqueda incesante de su hija, quien señala que se quedó a dormir en casa de su abuelita en San Nicolás, y de ahí salió en buscar de trabajo y no se la vuelto a ver.

Creo que había comprado una solicitud de trabajo, para ir a una empresa, cosa que yo no supe porque yo no estuve cerca de ella, no sé si fue a entregar la solicitud a una empresa en esa área de San Nicolás y Apodaca y que de ahí no haya regresado”, comentó el papá.