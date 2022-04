Caso Debanhi: Con canción de Ramón Ayala, motel donde hallaron cuerpo muestra sus instalaciones en TikTok

NUEVO LEÓN.- La noche del pasado jueves, autoridades de Nuevo León realizaron un operativo en el que encontraron el cadáver de una mujer en una cisterna del hotel Nueva Castilla, sitio donde desapareció Debanhi Escobar el pasado 9 de abril.

Tras dicho hallazgo, el padre de la joven aseguró que se trataba de su hija, mostrándose molesto por la forma en la que se llevó la investigación tras casi dos semanas desaparecida.

Entre las publicaciones y declaraciones que han dado sus familiares y actores políticos, en redes sociales han formulado teorías de lo ocurrido con Debanhi, mientras que otros usuarios comparten contenido que podrían apoyar en la investigación.

Motel muestra instalaciones

El día de ayer, la cuenta de Tiktok @motelnuevacastilla publicó un video de las instalaciones donde hallaron el cuerpo de la joven tras estar desaparecida por casi dos semanas.

Promocionando sus instalaciones con frases como “contamos con nuevas habitaciones” y mostrando imágenes de las mismas, el video es acompañado con un fragmento de la canción de Ramón Ayala “Para poder llegar a ti”.

“Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, no dicen la verdad” es el fragmento de música que se escucha en el video, que ha generado polémica por la situación que se presentado en las instalaciones de dicho inmueble con la desaparición y muerte de Debanhi.

Captura de video

Denuncian acoso sexual

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, denunció este viernes que el taxista del vehículo donde viajaba su hija la acosó sexualmente, lo que habría provocado que ella se bajara en medio de la carretera Monterrey-Laredo la madrugada del pasado 9 de abril.

En declaraciones a los medios, Escobar confirmó que el cuerpo hallado la noche de ayer jueves en la cisterna de un motel es el de su hija y responsabilizó de lo ocurrido al conductor identificado como Juan David Cuellar.

En las últimas horas, autoridades del Gobierno de Nuevo León se reunieron con los padres de Debanhi, a fin de mantenerlos informados de las acciones que se están realizando para el esclarecimiento del caso.

Te puede interesar: Caso Debanhi: "Es mentira que resbaló en la cisterna del Motel Nueva Castilla", dice papá.