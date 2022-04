Caso Debanhi: "Es mentira que resbaló en la cisterna del Motel Nueva Castilla", dice papá

NUEVO LEÓN.-El padre de Debanhi afirma que es mentira la versión que circula sobre que su hija resbaló en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

"Es mentira, es totalmente mentira, y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro, esta es una zona sitiada... no tengo miedo, no tengo miedo en decirlo porque ya no tengo a mi hija", comentó Mario Escobar.

"Taxista tocó los pechos de Debanhi y ella se bajó"

Escobar cuestionó: "Pregunta: ¿Lo sembraron (el cuerpo)?, ¿Cómo llegó?, ella no se pudo subir a la barda".

"Estamos hartos de esta inseguridad. Estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas", dijo.

Sobre las amigas de Debanhi quienes se han dicho que la dejaron sola en una carretera declaró que "no son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son".

"Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales. Y señaló como "raro que en esta zona no haya salido ni un video".

"Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito que perseguir. Hay muchas inconsistencias".

Mario Escobar, papá de Debanhi, dice que la Fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que detonó que ella se bajara. "Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información".

El padre de la joven exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Samuel García que "hagan lo que tengan que hacer porque ya no confío en el fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero".

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, señaló que los empleados del Motel Nueva Castilla fueron quienes alertaron a las autoridades tras emanar un olor fétido en la cisterna.

El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar", detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Señaló que tras hablar con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, se indicó que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, y fue llevado al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente si se trata de Debanhi.

"Sin embargo nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía (Debanhi), así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi".