Caso Yolanda Martínez: Captan videos previos a su desaparición en Nuevo León

NUEVO LEÓN.-La joven Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad, está desaparecida desde el 31 de marzo y fue vista por última vez en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, en San Nicolás, Nuevo León.

En cámaras de seguridad pudieron ver a la muchacha caminando por la calle alrededor de las 11 de la mañana. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Te puede interesar: Amigas de Debanhi son investigadas: aseguran fuentes involucradas

Yo tengo un seguimiento de horas porque hay unos videos de donde sale de casa de su abuelita, y una vecina que nos dio la facilidad, hay dos tomas donde sale ahí", expresó su padre, Gerardo Martínez.

El señor señala que Yolanda se quedó a dormir en casa de su abuelita en San Nicolás, y de ahí salió en buscar de trabajo.

Cámaras de seguridad captan a Yolanda caminando por calles de la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, antes de desaparecer, el pasado 31 de marzo

➡️ https://t.co/Mymyt4Y9dT#INFO7 #desaparecida #NuevoLeón #reportedebúsqueda pic.twitter.com/gwK4pCpply — INFO7 (@info7mty) April 13, 2022

“Creo que había comprado una solicitud de trabajo, para ir a una empresa, cosa que yo no supe porque yo no estuve cerca de ella, no sé si fue a entregar la solicitud a una empresa en esa área de San Nicolás y Apodaca y que de ahí no haya regresado”, comentó el papá.

Martínez se encuentra en permanente búsqueda de su hija por su propia cuenta, acudiendo a posibles lugares y rutas de camino que pudo haber tomado la joven hoy desaparecida .

Y aprovechando su atención en el tema Debanhi Escobar, no se olviden de don Gerardo Martínez que sigue buscando a su hija Yolanda Martínez Cadena. #DebanhiEscobar #MarianaRodriguez #YolandaMartinezCadena pic.twitter.com/RKCVOZaLDn — Tribuna de Necios (@tribunadenecios) April 22, 2022

Este 2022 van 395 mujeres desaparecidas en Nuevo León: ONG

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reveló que en lo que va de 2022 se han registrado 395 desapariciones de mujeres en Nuevo León, en tanto que en 2021 sumaron mil 145 y en 2020 fueron 779. Monterrey es el municipio con mayor número de casos.

María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo a La Jornada: “seguimos sin ver respuestas efectivas” por parte de autoridades, porque los mecanismos no están funcionando debidamente y tampoco hay quien sancione las omisiones de la autoridad, a pesar tener protocolos y comisiones de búsqueda. “Tienen y no actúan, estamos en indefensión”.

En el caso Debahni, dijo, se desconoce si el feminicidio ocurrió el mismo día que desapareció la joven o fue después.