Migrantes prevén quedarse en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de cada dos extranjeros que llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de cruzar a Estados Unidos prevé al final quedarse en México.



Así lo indica una encuesta realizada por el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), aplicada a migrantes de diferentes nacionalidades que analizan pedir asilo a EU o que ya lo solicitaron y fueron devueltos a México a esperar su trámite.



Alex Rigol, encargado de oficina de la OIM en Ciudad Juárez, explicó que realizaron la encuesta ya que notaron que muchos migrantes comenzaron a manifestar su intención de no seguir su proceso de asilo en EU debido a que se enteraron de casos de deportaciones masivas.



La encuesta, que abarca a más de mil extranjeros, indica que el 33.1 por ciento de los extranjeros piensa regularizar su situación migratoria en el País, el 4.1 por ciento solicitar refugio a México y el 1.8 por ciento buscar trabajo.



Asimismo, el 28.8 por ciento de los migrantes no tiene claridad de lo que hará, pero Rigol estimó que otro porcentaje importante de este grupo decida permanecer en México.



En tanto, el 10.8 por ciento intentará cruzar a EU de manera irregular y el 19.8 por ciento optaría por regresar a su país de origen.



El especialista estimó que en Ciudad Juárez hay 8 mil migrantes en espera de su proceso de asilo en Estados Unidos, los cuales cuentan con estancia regular en lo que concluye su trámite, sin embargo, agregó, este plazo que comenzará a vencer más rápidamente entre diciembre y enero.



"Esta gente que no continúa su cita en Estados Unidos, después de la temporalidad de los documentos, va a caer en irregularidad, no podrán acceder a salud, a educación, a servicios de empleo formal y se va a perder todo el control sobre ellos", auguró.



"En Juárez tenemos una proporción de 1 a 4 que son niños, entonces, de los 8 mil casi 2 mil son niños, niñas y adolescentes, que ya no van a acceder a una educación formal".



La propuesta que se le hará al Instituto Nacional de Migración, explicó, será un plan de regularización de los extranjeros para que puedan sumarse a la fuerza laboral formal en México.



"El hecho de no tener una capacidad de manutención de tu familia de forma digna te expone a que busques empleos que puedan ser más remunerados, pero ilícitos, eso puede pasar, en Cuba el servicio militar es obligatorio, por ejemplo", agregó.