Eliminar prisión preventiva oficiosa sería “una chicanada”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa sería una “chicanada”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy preguntó al mandatario durante su conferencia de prensa matutina sobre su expectativa sobre la votación que se realizará hoy en donde los ministros decidirán sobre si eliminan o no un artículo de la Constitución.

“Yo pienso que es muy claro que no debe el poder Judicial tomar atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución, para eso están los legisladores, por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales, extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma, en esta caso a la Constitución, hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor”, dijo.

AMLO mantiene confianza

López Obrador indicó que se presume que podrían reformar un artículo de una Ley del Código de Procedimientos Penales “que es similar a lo que establece la Constitución”.

Eso sería una ‘chicanada’ y los ministros no están para eso, ningún jurista ni abogado, ni ciudadano, podría hacerlo; entonces, es mejor el procedimiento legal en este caso”, advirtió.

López Obrador dijo tener confianza de que los ministros de la Corte actuarán con apego a la legalidad.

Diferencias con ministros

“El hacer o pretender una ‘chicanada’ de esas, nos afecta a todos, pero afecta más al poder Judicial y a la Suprema Corte, como quedaría, van a retorcer la legalidad, eso no es serio, no es honesto, por eso no creo que suceda”, precisó.

El mandatario consideró que “no se puede dejar en libertad a un delincuente en potencia, como lo han hecho”.

“Tenemos diferencias con los ministros, no con todos, pero sí tenemos diferencias, ya las he mencionado, tienen que ver con su conservadurismo, según mi concepción, porque se han separado bastante de la gente, del pueblo y están acostumbrados a volar en lo alto y manejarse en los círculos, en las esferas de poder, en la llamada clase política”, aclaró.

