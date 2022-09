Trabajadores de CFE pudieron ser atacados por restablecer electricidad que cortaron criminales en dos poblados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las hipótesis del ataque armado a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la altura de Ónavas el martes, es que fue porque restablecieron energía en dos poblados que por represalias fue cortada por el crimen organizado, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay otra hipótesis, acerca de que en el cumplimento de su deber, fueron a reinstalar la energía eléctrica en dos poblados con cortes como represalias de uno de los grupos, se está analizando”, dijo.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el ataque armado contra cuatro de trabajadores de la CFE en la carretera Tecoripa-Yécora en donde fueron asesinados dos y se calcinó el vehículo de la paraestatal.

Hipótesis de asesinatos

Una de las hipótesis que dio a conocer ayer Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno de Sonora, es que pudieron ser confundidos.

“Hay que tener más precisión sobre la hora, esto es lo que lleva a pensar que pudo ser una confusión, hay confrontación de grupos”, contestó el Presidente antes de dar a conocer la segunda hipótesis de que fue un ataque porque restablecieron un corte de energía provocando por los criminales.

López Obrador llamó a la población a dar información que pueda ayudar a la investigación.

AMLO lamenta ataque

“Y pedirle a la gente que nos ayude transmitiéndonos información; el gobernador de Sonora está pendiente, ha estado todo el tiempo atento y está trabajando con todo el equipo y yo espero tener más información pronto, reprobamos estos hechos”, dijo.

El Presidente lamentó el ataque y envió su pésame a los familiares de los dos trabajadores que fueron asesinados.

“Lamentamos mucho lo sucedido, enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito, fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron. Estamos recabando toda la información; desde luego, buscando las causas”, informó.

Esclarecer los hechos

El mandatario aclaró que sí hay indicios de lo ocurrido y espera que pronto se cuente con “una hipótesis más definida”.

“Deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables y a los trabajadores electricistas mandarles un abrazo fraterno, no están solos. Yo acabo de estar en esa región, creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y límites de Chihuahua con Sonora en la sierra y me he reunido con todas las autoridades, estamos atendiendo el asunto”, precisó.

