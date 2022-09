La SCJN perfila mantener la prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron hoy aprobar, tal y como fue presentado, el proyecto que busca eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México.

Loretta Ortíz Ahlf, Yasmin Esquivel Mossa , Alberto Pérez Dayán y Juan Luiz González Alcántara, se han pronunciado contra declaratoria de inconstitucionalidad.

Esquivel Mossa aseguró que no comulga con el proyecto, pues se incumpliría con una norma de la Constitución aunado a que le estarían dando la espalda a las víctimas que demandan justicia.

Por su parte, Pérez Dayán indicó que “no me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución".

El Ministro Pérez Dayán también está en contra del proyecto para desaparecer la prisión preventiva oficiosa.



“Respetuosamente discrepo, tanto de sus consideraciones como del sentido del proyecto que nos fue presentado, salvo por lo que se refiere a la declaración de invalidez del artículo 2 de la Ley de la Delincuencia Organizada (…)”, señaló Pérez Dayán.

Entretanto, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf reconoció que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva debe ser limitada y justificada, pero emitió su voto en negativa a la propuesta, al considerar que la Corte no puede inaplicar la Constitución.

“La inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes. Sería una falacia que al tiempo que estamos llamados a proteger la Carta Magna de la Unión, estamos dispuestos a inaplicarla”, dijo.

La prisión preventiva oficiosa es un recurso constitucional para proteger a las víctimas de sus agresores y evitar que se sustraigan de la justicia. Si la @SCJN la invalida, 92 mil personas sujetas a procesos por delitos graves podrían solicitar amparos para ser excarcelados. pic.twitter.com/dg3uxN3ZDG — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 2, 2022

Finalmente, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que cambiar esta norma es facultad del Poder Legislativo, por lo que envió un exhorto al Congreso de la Unión para que revise y modifique esta norma.