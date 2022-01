AMLO me calumnia, dice Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo insulta y lo calumnia.

"Pues otra vez el presidente me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo", dijo el ex reportero de Televisa.

¿Qué dijo AMLO sobre Loret?

AMLO aseguró que en su gobierno no tienen influencia sobre sus hijos y no hay contratos a recomendados de ellos, luego de que el fin de semana se diera a conocer que su José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, viviera en una casa en Houston, Texas.

"Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, diciendo son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca”, dijo.

Loret de Mola participó en varios montajes, dice AMLO

López Obrador acusó a Loret de Mola de ser “un mercenario” y de hacer “un escándalo” con la publicación y de haber participado en varios montajes, incluyendo el de Florence Cassez.

“Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, él fue capaz de participar en un montaje de televisión de una ciudadana francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón, son de ese equipo. Fue capaz de inventar cuando el terremoto lo de la niña Frida Sofía, imagínense eso”, recordó.

¿Loret tiene un departamento millonario en Miami?

Carlos Loret de Mola posee un lujoso departamento en Miami con un valor de 15 millones de pesos, reveló el periodista Julio C. Roa.

Según detallan, el inmueble está ubicado casi junto al que tiene el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón caído en desgracia, Genaro García Luna, quien fue el autor de un montaje el cual Loret de Mola transmitió en su programa Primero Noticia.

“Carlos Loret compró este departamento desde el 2010. Ya se sabía un poco que García Luna tenía propiedades en Miami, y cómo es que siendo vecinos de García Luna y sus socios, nunca hizo el esfuerzo de presentar lo que yo le he presentado, que García Luna y sus socios son dueños de 32 propiedades en el Estado de Florida y muchas de esas propiedades, al menos cinco están en el mismo desarrollo inmobiliario donde Carlos Loret de Mola tiene un departamento”, señaló el periodista.