Caso Latinus: Revelan que fuente de su financiamiento está "escondida" en paraíso fiscal de Delaware, donde se ofrece confidencialidad de sus dueños

CIUDAD DE MÉXICO.-La fuente de financiamiento del medio donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, conocido como Brozo, está escondida estratégicamente detrás de Latinus Media Group, una compañía de responsabilidad limitada, incorporada en Delaware, reveló una investigación hecha por la periodista Alejandra Ibarra para el portal Rest of World.

Según indican, este estado ofrece algunos beneficios para sus compañías, entre ellos: los ingresos de fuera del estado están exentos de recaudación fiscal para las compañías extranjeras; confidencialidad de sus dueños; y un juzgado especializado en casos corporativos.

Hace unos meses el reportero Julio C. Roa comentó que Loret registró un proyecto en un paraíso fiscal, el Estado de Delaware, considerado así por las autoridades norteamericanas.

Ahí mismo se registró el 13 de enero del 2020 la empresa Latinus Media Group, donde presenta reportajes muchos de ellos en contra del Gobierno de México.

En este sentido, Roa señala que Delaware tiene alrededor de 300 mil empresas registradas, cuyos dueños no se pueden identificar.

En octubre del 2020 se dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, estaría investigando a los hijos de Roberto Madrazo ya que podría estar moviendo fondos desde sociedades en Estados Unidos, específicamente desde Delaware, uno de los enclaves financieros de ese país.

La información que hay en la UIF es que casualmente el hijo de Madrazo vive en Miami, donde Loret de Mola pasa regularmente sus tiempos de descanso. “Creen que la operación real se armó allí en La Florida”, explicó una fuente al medio La Política Online.

Loret y el departamento en Miami

Carlos Loret de Mola posee un lujoso departamento en Miami con un valor de 15 millones de pesos, reveló el periodista Julio C. Roa.

Según detallan, el inmueble está ubicado casi junto al que tiene el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón caído en desgracia, Genaro García Luna, quien fue el autor de un montaje el cual Loret de Mola transmitió en su programa Primero Noticia.

“Carlos Loret compró este departamento desde el 2010. Ya se sabía un poco que García Luna tenía propiedades en Miami, y cómo es que siendo vecinos de García Luna y sus socios, nunca hizo el esfuerzo de presentar lo que yo le he presentado, que García Luna y sus socios son dueños de 32 propiedades en el Estado de Florida y muchas de esas propiedades, al menos cinco están en el mismo desarrollo inmobiliario donde Carlos Loret de Mola tiene un departamento”, dice el periodista.

De acuerdo a documentos, el periodista que trabaja con Víctor Trujillo "Brozo" pagó de contado el departamento y lo registró en las Islas Vírgenes Británicas a través de una empresa denominada Bedfordbury Group.

“Es un paraíso fiscal, es una pequeña isla que tiene 400 mil empresas registradas, la mayoría de ellas son empresas de papel, son empresas fantasma”, señala Roa.

Latinus y Madrazo

El ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, indicó que sí es verdad que su hijo y su yerno participan en Latinus, donde colabora Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, aunque dijo que él “directamente no”.

El considerado uno de los adversarios más notorios del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola están en esa plataforma.

Efectivamente, como tú decías, cómo podemos convocar que la gente se mueva, yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en las mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta”, dijo Madrazo ante los cuestionamientos de Leyva sobre si su hijo y yerno están detrás de Latinus.

Agregó:

“Vemos un Presidente que no tiene conocimientos, convertido en un agitador social. Él ataca y con sus medios, conexiones, y sus subordinados para atacar. Y el ataque a Latinus lo esperábamos. se veía venir, que atacaría a Alexis, mi yerno, a Federico, mi hijo, por estar trabajando en este esfuerzo, algunos de manera directa”.

Pintado afirma que son sus parientes quienes manejan el proyecto de Latinus.

Las autoridades de la SHCP afirman que Latinus no ha hecho ninguna declaración del fondeo de capital que maneja, ni siquiera provisional, al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Inicialmente, las autoridades de la SHCP presumieron que no hacían declaraciones porque el fondeo era de empresas registradas en Estados Unidos, pero no se ha identificado que así sea, hasta ahora, porque las investigaciones continúan.

Loret de Mola ha dicho en varias ocaciones que Latinus, donde labora, no tiene relaciones políticas y empresariales.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del año pasado y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quiénes están?

El portal Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, tiene detrás a políticos y empresarios que han sido enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela una investigación del periodista Álvaro Delgado para Sin Embargo.

Nombres como Federico Madrazo Rojas (actual diputado del Partido Verde), hijo de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI; Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado; Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; Marco Antonio Estrada, secretario privado en el gobierno de Silvano Aureoles; Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde y subsecretario de Segob con Enrique Peña Nieto; Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, son algunos de los nombres involucrados en dicha página de Internet.

De acuerdo a Delgado, Latinus ha obtenido millonarios contratos con el Gobierno de Michoacán, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala no haber tenido declaraciones fiscales por parte de los involucrados.

Según Rest of World Carlos Loret de Mola viajó a Nueva York en 2019 para promover lo que sería el medio de comunicación más nuevo de México, uno 100% digital: Latinus.

Loret de Mola se reunió con reporteros y específicamente buscaba contratar periodistas experimentados en dos áreas: periodismo impreso y reporteros familiarizados con temas de interés para la población latina viviendo en Estados Unidos.

Sin embargo, detallan, nunca explicó quién financiaría Latinus. Tampoco les dijo el enfoque con el cual se cubriría a la población latina ni con qué propósito.

El tiempo pasó y Loret no contrató a ningún periodista, comentá Rest of World.

“Lo raro es que, a pesar de que se anuncian como un medio para la comunidad latina en Estados Unidos, no veo ningún contenido dirigido a esa población”, dijo Gisela Pérez De Acha, investigadora en la Universidad de California en Berkeley, “no es como Univisión o Telemundo; su contenido parece monotemático: enfocado únicamente en México”.

La periodista Alejandra Ibarra indica que antes de Latinus, AMLO dominaba el terreno digital e imponía su agenda, pero con la llegada de Latinus hubo alguien quien le hiciera competencia.

"Ahora, en Latinus, enfrenta a un adversario formidable: tiene una audiencia fiel de millones de seguidores y la capacidad financiera de producir contenido costoso sin la necesidad de tener que revelar la procedencia sus recursos. Esta combinación ha generado dudas entre muchas personas que se preguntan si Latinus es realmente un medio de comunicación independiente o la plataforma propagandística del movimiento anti-López Obrador", indica.

Añade que Latinus no se convirtió en un medio para latinos en EU, sino en productos enfocados principalmente en la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.

Ibarra detalla que en un primer vistazo se podría decir que Latinus es el resultado de una rencilla personal entre Loret de Mola y el presidente.

"Basta recordar cómo el propio Loret de Mola lo llegó a llamar “el eterno candidato” o aquella entrevista de 2008, en Televisa, cuando el presentador de noticias llegó al punto de callar al entonces candidato presidencial derrotado. Por otro lado, AMLO había denunciado a medios como Televisa por pertenecer a “la mafia del poder” y a Loret de Mola, personalmente, a quien había señalado como alguien que solo seguía órdenes de los dueños de la televisora", dice el reportaje.

En cuanto a su postura política, Johanna Asiain, co-fundadora de México Libre, una organización política impulsada por Margarita Zavala, cree que “Latinus intenta presentar la oposición, entre otras propuestas, bajo Sí por México”, la organización política apoyada por Gustavo de Hoyos y Claudio X González, que negó públicamente estar en contra de AMLO, pero que en la práctica apoya a todos los partidos políticos de la oposición.

Alejandra Ibarra dice que Latinus se ha desempeñado bien en línea gracias al dinero que tiene. Pero estar en línea también le permite otra cosa: ser menos transparente con sus potenciales ambiciones, afirma.