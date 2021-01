Reta AMLO a Loret cambiar plusvalía de su finca en Palenque por departamento del comunicador en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Como “calumniador profesional” consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista Carlos Loret de Mola, a quien le propuso cambiar la plusvalía de su finca por un departamento del comunicador ubicado en Estados Unidos.

“Estoy a punto de decirle a ver… te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos”, retó el mandatario.

Los comentarios realizados por el mandatario se dan tras un reportaje presentado de Loret de Mola, donde hacía referencia que la finca de López Obrador en Palenque, Chiapas, tendría más plusvalía ante inversiones del Gobierno federal que se realizan muy cerca de esa zona.

“Pero no alcanza a comprender de que hay persona muchos afortunadamente que tienen convicciones, que no se venden, que no tienen precio” dijo el mandatario.

“Estoy a punto de decirle a Loret de Mola te cambio la plusvalía del terreno por tu departamento en EU: AMLO #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/OJjcMzLQpz — Cdmx.com (@cdmx_com_) January 21, 2021

"Uno de estos calumniadores profesionales habló de que se iba a constituir el parque de béisbol de Palenque, porque a mí me interesa mucho a mi el béisbol, pero además estaba mi hermano (Pío López Obrador) de empresario, les informo de que no se va a construir, es una rehabilitación que se está haciendo de unidades deportivas, pero no solo en Palenque sino en muchas ciudades del país”, dijo el presidente.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que al día de hoy se han rehabilitado cerca de 80 unidades deportivas en el país.

Según el Universal, de acuerdo a la investigación hecha por Loret de Mola, la inversión de 112 millones de pesos comprende la rehabilitación de áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios de uso múltiples, vialidades y renovación urbana de Pakal-Ná, región cercana al rancho del mandatario, reflejando que éste verá aumentada su plusvalía.