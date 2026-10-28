Cuauhtémoc Cárdenas y la vez que “se cayó el sistema” y Carlos Salinas de Gortari acabó como presidente de México

Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato presidencial que llevaba la delantera en las elecciones de 1988 hasta que "se cayó el sistema" y al restaurarse, Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia. | Archivo GH

Fue hasta una semana después, cuando la CFE concluyó el cómputo de los 300 comités distritales y oficializó los porcentajes que le dieron el triunfo a Salinas de Gortari.

MÉXICO. — El 6 de julio de 1988 marcó un punto de inflexión en la historia política de México.

Aquel día, la voluntad popular expresada en las urnas chocó de frente contra las prácticas de control del régimen autoritario.

De acuerdo con información del archivo histórico de El Universal, la jornada electoral para la Presidencia de la República registró una participación del 50.4%, pero el ocultamiento de los resultados oficiales derivó en una de las crisis institucionales más profundas del siglo XX, dando origen a la lucha por la democratización del país y a la posterior fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuauhtémoc Cárdenas perdió la presidencia con la caída del sistema

En 1988, el proceso electoral no estaba en manos de un organismo autónomo como el actual INE, sino de la Comisión Federal Electoral (CFE), encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

EUM20190926ECO06.JPG CIUDAD DE MÉXICO. Economy/Economía-Bartlett.- 26 de septiembre de 2019.- Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ofrece conferencia de prensa. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Carlos Mejía/EELG

Hacia las 19:00 horas del 6 de julio, los primeros resultados debieron fluir en las pantallas del Registro Nacional de Electores; sin embargo, el flujo de información se detuvo de manera intencionada bajo el argumento de que el sistema de cómputo se había “caído”.

Ante la evidente manipulación para ocultar el triunfo de la oposición, esa misma noche nos presentamos en las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar las anomalías:

Unión de la oposición: Nos apersonamos de manera conjunta los candidatos presidenciales Manuel J. Clouthier “Maquío” (PAN), Rosario Ibarra de Piedra (PRT) y un servidor, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , abanderado del Frente Democrático Nacional (FDN).

Nos apersonamos de manera conjunta los candidatos presidenciales (PAN), (PRT) y un servidor, , abanderado del Frente Democrático Nacional (FDN). Denuncia de manipulación: Señalamos abiertamente que la supuesta falla técnica era una maniobra de la Secretaría de Gobernación para evitar reconocer que el partido oficial, el PRI, había perdido la elección.

Señalamos abiertamente que la supuesta falla técnica era una maniobra de la Secretaría de Gobernación para evitar reconocer que el partido oficial, el PRI, había perdido la elección. Aislamiento de los centros de cómputo: Los partidos opositores denunciaron que se les impidió el acceso real a las áreas de verificación y conteo de actas.

Pese a las protestas y a la falta de certeza, las figuras del régimen apresuraron las proclamaciones oficiales. A las 3:10 de la mañana del 7 de julio, el dirigente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, declaró la victoria del oficialismo afirmando que “México triunfó y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable”.

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Por su parte, el propio candidato priista sostuvo públicamente su triunfo con la siguiente declaración:

“Estoy convencido del triunfo de mi partido. El mundo tendrá que reconocer este ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática, al acudir a las urnas y conservar la paz y la tranquilidad”, afirmó el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, el 7 de julio de 1988.

Las cifras oficiales de la CFE y la consumación del fraude

Fue hasta una semana después, el 13 de julio de 1988, cuando la CFE concluyó el cómputo de los 300 comités distritales y oficializó los porcentajes que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, en medio de múltiples denuncias por duplicación de credenciales y boletas premarcadas:

Carlos Salinas de Gortari (PRI): 50.36% de la votación.

50.36% de la votación. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (FDN): 31.12% de la votación.

31.12% de la votación. Manuel J. Clouthier (PAN): 17.07% de la votación.

17.07% de la votación. Gumersindo Magaña Negrete (PDM): 1.04% de la votación.

1.04% de la votación. Rosario Ibarra de Piedra (PRT): 0.42% de la votación.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó haber recibido únicamente ocho denuncias formales por delitos electorales, las manifestaciones ciudadanas se multiplicaron en todo el país. Manuel J. Clouthier encabezó intensas protestas e incluso una huelga de hambre en diciembre de ese año contra los fraudes registrados en diversas entidades. trágicamente, “Maquío” falleció el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico sobre la carretera de Sinaloa que dejó severas dudas entre la opinión pública.

¿Cómo fue la ruptura del PRI y la construcción del PRD?

El origen de la crisis de 1988 se gestó desde 1987 dentro del propio partido oficial.

Inconformes con la imposición del candidato presidencial mediante el tradicional “dedazo”, Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia Martínez y un servidor impulsamos la Corriente Democrática para exigir la apertura democratizadora del partido.

Al no encontrar condiciones, promovimos la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición integrada por el PARM, PPS, PFCRN y el PMS.

Imagen de archivo de simpatizantes del PRD.

Tras la imposición del salinismo, canalizamos esa fuerza social para fundar una alternativa política permanente:

Fundación oficial: El 5 de mayo de 1989 nació el Partido de la Revolución Democrática (PRD) bajo el lema “Democracia ya, patria para todos” .

El nació el bajo el lema . Estructura inicial: Asumí la presidencia del partido y Porfirio Muñoz Ledo la secretaría general.

Asumí la presidencia del partido y Porfirio Muñoz Ledo la secretaría general. Cuadros fundadores: Se sumaron personalidades como Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Gilberto Rincón Gallardo, Ricardo Pascoe y Graco Ramírez.

Preguntas clave sobre el impacto histórico del proceso de 1988

Para el lector actual, comprender lo sucedido en 1988 ayuda a dimensionar la importancia de las instituciones electorales independientes:

¿Qué consecuencias tuvo la “caída del sistema” para el país? La crisis política obligó a posteriores reformas electorales que le quitaron el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación y dieron origen, en 1990, al Instituto Federal Electoral (IFE), un órgano con autonomía para garantizar el voto ciudadano.

¿Qué postura tomó la autoridad de la CFE en años recientes? Décadas después, Manuel Bartlett rechazó las acusaciones asegurando que la versión de la interrupción del sistema fue un “cuento de hadas” para convertirlo en “chivo expiatorio”. Su posterior nombramiento en 2018 como titular de la CFE durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó críticas de diversos sectores políticos y figuras públicas, entre ellos los familiares de Manuel J. Clouthier y el actor Gael García Bernal.

¿Cuál fue la herencia del movimiento de 1988? La resistencia civil y política de 1988 demostró que la ciudadanía mexicana estaba lista para la pluralidad, rompiendo el hegemonismo de partido único y sentando las bases de la transición democrática en México.