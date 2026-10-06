Carlos Salinas de Gortari reaparece en Harvard ante estudiantes mexicanos

Conoce de qué habló el expresidente durante el encuentro con la comunidad estudiantil mexicana y qué se sabe de su intervención.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció públicamente el 28 de septiembre de 2026 en la Universidad de Harvard, donde participó en el conversatorio “Hablemos de México” ante estudiantes mexicanos. El encuentro fue organizado por la Harvard University Mexican Association of Students (HUMAS).

La participación fue documentada mediante fotografías y publicaciones de integrantes de HUMAS, entre ellos Diego Salazar Guerra, copresidente de la organización para el periodo 2026-2027 y estudiante de la Maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School. La propia asociación identifica a Salazar como integrante de su comunidad directiva.

Recibimos al Presidente Carlos Salinas de Gortari en @harvard para conversar con la comunidad estudiantil mexicana 🇲🇽



Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias. pic.twitter.com/UuX85lfp6w — Diego Salazar (@DiegoSalaazar11) October 5, 2026

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¿Por qué reapareció Carlos Salinas de Gortari en Harvard?

El exmandatario participó como invitado en el encuentro “Hablemos de México”, un espacio organizado por estudiantes mexicanos de Harvard para abordar asuntos relacionados con el país.

La conversación fue moderada por integrantes de la mesa directiva de HUMAS, entre ellos Diego Salazar y Jesús Chavoya. Reportes sobre el encuentro señalan que Salinas compartió experiencias y puntos de vista sobre México ante integrantes de la comunidad estudiantil.

La aparición llamó la atención debido al perfil público más limitado que el expresidente ha mantenido durante los últimos años. Su participación en Harvard representa una de sus intervenciones públicas recientes ante una audiencia académica.

¿Quién organizó el encuentro con Salinas?

Según su sitio web oficial, HUMAS es una organización estudiantil de Harvard enfocada en reunir a la comunidad mexicana y generar espacios de diálogo sobre México. Su plataforma oficial identifica a Diego Salazar Guerra como estudiante de la Harvard Kennedy School y miembro de su comunidad directiva.

De acuerdo con reportes sobre el encuentro, Salazar difundió imágenes de la reunión y agradeció al expresidente por participar y compartir sus experiencias con los estudiantes.

Invitado: Carlos Salinas de Gortari.

Carlos Salinas de Gortari. Evento: “Hablemos de México”.

“Hablemos de México”. Organización: Harvard University Mexican Association of Students (HUMAS).

Harvard University Mexican Association of Students (HUMAS). Fecha: 28 de septiembre de 2026.

28 de septiembre de 2026. Lugar: Universidad de Harvard, Estados Unidos.

Universidad de Harvard, Estados Unidos. Participantes de HUMAS: entre ellos Diego Salazar Guerra y Jesús Chavoya.

¿Qué relación tiene Carlos Salinas con Harvard?

Carlos Salinas de Gortari mantiene un vínculo académico con Harvard, donde realizó estudios de posgrado antes de llegar a la Presidencia de México. De acuerdo con reportes sobre su trayectoria, cursó estudios relacionados con Administración Pública y Economía Política entre 1973 y 1978.

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Salinas gobernó México entre 1988 y 1994. Durante su administración se negoció y puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de realizarse reformas económicas y constitucionales que marcaron ese periodo.

🇲🇽 Carlos Salinas de Gortari reapareció públicamente en Harvard. El expresidente participó en el foro “Hablemos de México”, organizado por estudiantes mexicanos @Humas_mx .

No es la primera vez, además, fue su casa académica, ahí obtuvo tres posgrados.#QuéCosa!#México #Harvard pic.twitter.com/vqq9lCYiYl — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 6, 2026

Su sexenio también estuvo marcado por acontecimientos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

La aparición en Harvard ocurre después de otras intervenciones públicas puntuales del exmandatario. En 2016 también participó en un encuentro de HUMAS, mientras que en 2024 intervino en el podcast “La Invención de América del Norte”, donde habló sobre la negociación del TLCAN y otros aspectos de su trayectoria.