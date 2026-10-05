Salinas de Gortari reapareció públicamente en Harvard para hablar sobre México

Carlos Salinas de Gortari se fue de México luego de su presidencia, ¿Qué pasó en esos años?

La presentación del expresidente contrasta con la postura discreta que ha mantenido frente a la agenda política nacional.

MÉXICO. — El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, reapareció en la Universidad de Harvard para impartir una conferencia magistral dirigida a la comunidad estudiantil mexicana.

De acuerdo con información del diario El Universal, el exmandatario priista participó en un diálogo académico organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard (HUMAS), en un evento que marca una de sus escasas apariciones en espacios públicos de los últimos años.

La presentación del expresidente contrasta con la postura discreta que ha mantenido frente a la agenda política nacional y a los medios de comunicación.

Carlos Salinas de Gortari no puede recibir ni la Pensión del Bienestar, aunque tenga más 65 años, porque vive fuera de México. | Especial GH

Detalles de la conferencia magistral en Estados Unidos

La actividad académica reunió a integrantes del alumnado de posgrado e investigadores interesados en el contexto nacional:

Nombre del foro: La ponencia llevó por título “Hablemos de México” .

La ponencia llevó por título . Moderar del evento: El diálogo estuvo acompañado por Diego Salazar , copresidente de HUMAS para el periodo 2026-2027 y estudiante de la Maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.

El diálogo estuvo acompañado por , copresidente de HUMAS para el periodo 2026-2027 y estudiante de la Maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School. Agradecimiento estudiantil: A través de sus redes sociales, Diego Salazar difundió imágenes del encuentro y expresó: “Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”.

A través de sus redes sociales, Diego Salazar difundió imágenes del encuentro y expresó: “Presidente, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas y experiencias”. Contracciones en su perfil público: A diferencia de exmandatarios que mantienen una presencia activa en la discusión pública, Salinas de Gortari ha evitado las declaraciones mediáticas y los foros abiertos durante las recientes administraciones federales.

El logotipo de la Universidad de Harvard se exhibe en un edificio de la escuela, el martes 15 de abril de 2025, en Cambridge, Massachusetts. | Crédito: AP/Charles Krupa

¿Qué es la organización HUMAS y cuál es su objetivo?

La agrupación que coordinó la visita del exmandatario cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito universitario estadounidense:

Año de fundación: La Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard fue creada en 1992 .

La Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard fue creada en . Misión institucional: Su plataforma busca generar espacios de colaboración entre académicos, estudiantes y líderes profesionales para debatir sobre la realidad mexicana.

Su plataforma busca generar espacios de colaboración entre académicos, estudiantes y líderes profesionales para debatir sobre la realidad mexicana. Enfoque binacional: La organización promueve el reconocimiento de la importancia económica, social y cultural de la comunidad mexicana en la vida pública de Estados Unidos.

Lee también: 30 años después aún se viven efectos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari: en 2026 el país enfrenta la privatización de mil 500 ejidos, el acaparamiento de títulos de agua y la operación de mafias agrarias que transformaron tierras sociales en mercancías para especulación inmobiliaria

EFE/EPA/CJ GUNTHER (CJ GUNTHER/EFE)

¿Qué relevancia tiene esta reaparición pública?

Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México entre 1988 y 1994, ha optado por mantener un bajo perfil alejado de la política partidista en México.

Su participación en instituciones de educación superior internacionales representa una ventana académica para el análisis de la historia reciente y los retos socioeconómicos del país frente a las nuevas generaciones de profesionales.