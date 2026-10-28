Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial

Su trayectoria política estuvo marcada por la ruptura con el PRI, la fundación del PRD y su participación en las elecciones de 1988, 1994 y 2000, además de gobernar la Ciudad de México entre 1997 y 1999

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres veces candidato a la Presidencia de México y una de las figuras centrales de la transición democrática del país, murió a los 92 años, de acuerdo con reportes periodísticos publicados este miércoles 28 de octubre de 2026. Hasta el momento, las publicaciones consultadas no han precisado la causa de su fallecimiento.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero construyó una trayectoria política que pasó de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la creación de una de las principales fuerzas de izquierda del país. Su participación en las elecciones presidenciales de 1988 marcó un momento decisivo en la competencia política mexicana.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Nació el 1 de mayo de 1934 y estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante sus primeros años profesionales participó en proyectos de desarrollo regional y aprovechamiento de recursos naturales, entre ellos trabajos relacionados con la cuenca del río Balsas.

Su carrera política incluyó una etapa de aproximadamente 25 años en el PRI. En 1976 fue elegido senador por Michoacán y, en 1980, asumió la gubernatura del estado, cargo que ocupó hasta 1986.

Ricardo Monreal lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien describió como un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente de la izquierda mexicana.

A través de un mensaje, Monreal expresó que Cárdenas fue su amigo y destacó que su ejemplo y congruencia permanecerán. También envió un abrazo solidario a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como al resto de su familia, y concluyó su mensaje con las palabras: “Descanse en paz”.

Rompió con el PRI y encabezó la oposición en 1988

En 1986 se vinculó con la Corriente Democrática del PRI, movimiento que cuestionó los procedimientos internos del partido para elegir a su candidato presidencial. La ruptura con la dirigencia priista lo llevó a encabezar el Frente Democrático Nacional en las elecciones presidenciales de 1988.

El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, con Cárdenas como uno de sus principales impulsores y primer dirigente nacional. La organización reunió a distintas corrientes de izquierda y a antiguos integrantes del PRI.

Fue candidato presidencial tres veces

Cárdenas compitió por la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000. Aunque no ganó ninguna de las tres elecciones, mantuvo una presencia importante en la oposición y en las discusiones sobre la pluralidad política y el respeto al voto.

En 1997 ganó las primeras elecciones para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Su triunfo lo convirtió en el primer titular de ese cargo elegido directamente por los ciudadanos y abrió una nueva etapa en la historia política de la capital. Gobernó de 1997 a 1999.

Su salida del PRD y sus últimos años de actividad pública

En noviembre de 2014 renunció al PRD, partido que ayudó a fundar, después de expresar desacuerdos con la dirección y el rumbo de la organización.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos, entre ellos la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 2011. También publicó libros sobre su experiencia política, la democracia y el desarrollo nacional.

En septiembre de 2026, la UNAM anunció una cátedra extraordinaria con su nombre dedicada al estudio de la democracia y los procesos electorales. Su trayectoria quedó vinculada con la reorganización de la izquierda mexicana y los cambios que ampliaron la competencia entre partidos en el país.

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