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Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta destacó el papel del fundador del PRD en la transición democrática de México y reconoció su trayectoria en defensa de la soberanía nacional y las causas sociales

Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Por Redacción GH  

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A través de un mensaje publicado en redes sociales este miércoles 28 de octubre, la mandataria describió al ingeniero como un hombre de principios firmes que transformó la vida política nacional.

Sheinbaum también sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente tras aquella jornada electoral, marcada por la controversia en torno a los resultados oficiales y las denuncias de irregularidades presentadas por la oposición.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Cárdenas?

En su mensaje, la presidenta destacó que el político encabezó en 1988 un movimiento democrático pacífico que reunió las aspiraciones de cambio de millones de mexicanos.

“Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, escribió.

La mandataria añadió que aquella elección representó un momento decisivo para la apertura política del país y expresó su reconocimiento al legado de Cárdenas.

Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”, señaló.

Sheinbaum reconoce su legado político y social

La presidenta también recordó que Cuauhtémoc Cárdenas era hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó México de 1934 a 1940 y encabezó la expropiación petrolera de 1938.

De acuerdo con Sheinbaum, el fundador del PRD honró ese legado mediante una trayectoria vinculada con la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

“Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”, expresó.

Finalmente, la mandataria envió sus condolencias a los hijos del político, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a sus familiares, amigos y seres queridos.

“Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas fue ingeniero civil, exgobernador de Michoacán, fundador del PRD y tres veces candidato a la Presidencia de México, en 1988, 1994 y 2000.

En 1997 ganó la primera elección popular para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 1999. Su participación en la oposición al PRI y la creación del PRD lo convirtieron en una figura central de la transición democrática mexicana.

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