Aseguran 73 mil 600 litros de presunto huachicol en Jalisco tras un cateo en Yahualica; las autoridades también encontraron contenedores y vehículos en el inmueble

Autoridades federales aseguraron 73 mil 600 litros de presunto hidrocarburo durante un cateo en Yahualica de González Gallo, Jalisco. (FGR)

El operativo en la localidad de Agua Colorada permitió localizar seis contenedores con hidrocarburo y varias unidades de transporte. El inmueble y los bienes quedaron bajo resguardo de las autoridades federales mientras continúa la investigación

Un cateo realizado en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, derivó en el aseguramiento de 73 mil 600 litros de presunto hidrocarburo, además de vehículos y contenedores que se encontraban en una bodega de la localidad de Agua Colorada.

De acuerdo con la información publicada por El Occidental, el operativo estuvo relacionado con el hallazgo de combustible de posible procedencia ilícita. La cobertura de otros medios reportó la participación de elementos del Ejército Mexicano, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otras corporaciones federales.

En el inmueble fueron localizadas tres camionetas, dos grúas, dos camiones y cinco autotanques, además de seis contenedores con presunto hidrocarburo. El volumen total contabilizado por las autoridades fue de 73 mil 600 litros de combustible.

¿Qué encontraron durante el cateo?

El combustible y los vehículos estaban dentro de un inmueble que quedó bajo resguardo de las autoridades. El hallazgo se concentró en la localidad de Agua Colorada, en el municipio jalisciense.

Entre los bienes asegurados se encuentran:

73 mil 600 litros de presunto hidrocarburo.

Seis contenedores con combustible.

con combustible. Tres camionetas.

Dos grúas y dos camiones.

Cinco autotanques.

El volumen de combustible localizado fue uno de los principales resultados del operativo. Sin embargo, la investigación deberá establecer su procedencia y determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con su almacenamiento o distribución.

¿Qué pasará con el combustible asegurado?

La información publicada por N+ señala que el inmueble, los vehículos y el hidrocarburo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales. También se esperaba la llegada de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar el trasvase del combustible. Hasta el momento de ese reporte, no se habían informado detenciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá continuar con las diligencias para esclarecer el caso e integrar la investigación correspondiente.

Aunque el hallazgo se relaciona con una posible operación de combustible ilícito, es importante precisar que la expresión “presunto hidrocarburo” no equivale a una resolución judicial sobre su origen. La investigación deberá aportar los elementos que permitan determinar si el combustible estaba vinculado con algún delito.