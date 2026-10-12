Huracán Simon: Mexicana cancela vuelos y cambia rutas

Mexicana cancela vuelos por huracán Simon: estas son las rutas. Foto: Ilustrativa, Canvas

Las condiciones meteorológicas en Puerto Vallarta y Mazatlán obligaron a la aerolínea a suspender operaciones y modificar itinerarios. Conozca cuáles son los vuelos afectados, los horarios publicados para la reprogramación y cómo solicitar información sobre su viaje.

El huracán Simon provocó cambios en las operaciones de Mexicana de Aviación en los aeropuertos de Puerto Vallarta, Jalisco, y Mazatlán, Sinaloa, con cancelaciones y vuelos reprogramados para pasajeros que tenían previsto viajar durante el domingo 11 y el lunes 12 de octubre. La aerolínea informó de las modificaciones mediante un aviso publicado en su cuenta oficial de X, donde detalló los itinerarios previstos para el martes 13 de octubre.

La empresa explicó que la decisión responde a las condiciones meteorológicas adversas asociadas al fenómeno y que su prioridad es proteger a los pasajeros. Ante estos cambios, quienes tengan boletos para las rutas involucradas deben verificar el número de vuelo y el horario actualizado antes de trasladarse al aeropuerto.

📢 Mexicana Informa 📢



Consulta la información actualizada sobre la cancelación y reprogramación de vuelos de Puerto Vallarta y Mazatlán por el Huracán "Simon".



Agradecemos tu comprensión.#MexicanaInforma #Mexicana #AIFA #PuertoVallarta #Mazatlán pic.twitter.com/RB0Xfo41Pi — Mexicana Vuela (@MexicanaVuela_) October 12, 2026

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¿Qué vuelos canceló Mexicana por el huracán Simon?

De acuerdo con el aviso de Mexicana, los siguientes vuelos fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas:

Domingo 11 de octubre: vuelos XN1444 y XN1445, correspondientes a Puerto Vallarta (PVR).

vuelos XN1444 y XN1445, correspondientes a Puerto Vallarta (PVR). Lunes 12 de octubre: vuelos XN1264 y XN1265, correspondientes a Mazatlán (MZT).

La aerolínea indicó que estos servicios serían reprogramados para el martes 13 de octubre. Sin embargo, el comunicado también presenta una tabla con otros números de vuelo para los itinerarios previstos, por lo que es importante confirmar directamente con la empresa cuál corresponde a cada reservación.

¿Qué vuelos de Mexicana fueron reprogramados para el martes 13 de octubre?

El aviso difundido por la aerolínea incluye los siguientes itinerarios para el martes 13 de octubre:

Vuelo XN5264

Origen: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Destino: Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta. Salida: 11:00 horas.

11:00 horas. Llegada: 12:22 horas.

Segundo tramo identificado como XN5264

Origen: Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta. Destino: Mazatlán.

Mazatlán. Salida: 13:05 horas.

13:05 horas. Llegada: 12:55 horas.

Vuelo XN5265

Origen: Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta. Destino: Mazatlán.

Mazatlán. Salida: 13:05 horas.

13:05 horas. Llegada: 12:55 horas.

Segundo tramo identificado como XN5265

Origen: Mazatlán.

Mazatlán. Destino: AIFA.

AIFA. Salida: 13:35 horas.

13:35 horas. Llegada: 16:10 horas.

¿Cómo saber si su vuelo está afectado por el huracán Simon?

Si tiene una reservación con Mexicana y su viaje incluye Puerto Vallarta o Mazatlán, siga estas recomendaciones:

Revise su reservación: compruebe el número de vuelo, la fecha y el itinerario contratado.

compruebe el número de vuelo, la fecha y el itinerario contratado. Consulte los canales oficiales: verifique si existe una actualización posterior al comunicado.

verifique si existe una actualización posterior al comunicado. Confirme el horario antes de salir: no dé por hecho que el itinerario original sigue vigente.

no dé por hecho que el itinerario original sigue vigente. Solicite asistencia si tiene conexiones: pregunte cómo se manejarán los tramos posteriores si la modificación afecta el resto de su viaje.

Puede consultar el aviso publicado por Mexicana en X y revisar su reservación desde el sitio oficial de Mexicana.

¿A qué teléfono puede llamar para recibir información de Mexicana?

La aerolínea puso a disposición de los pasajeros su centro de atención telefónica para resolver dudas y recibir asistencia sobre las modificaciones de sus vuelos.

Teléfono: 55 6394 2262.

55 6394 2262. Canal digital: sitio oficial de Mexicana.

Mexicana señaló que activó los protocolos correspondientes para acompañar a los pasajeros afectados y que continuará informando mediante sus canales oficiales.

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¿Por qué se cancelaron los vuelos hacia Puerto Vallarta y Mazatlán?

Las modificaciones se atribuyen a las condiciones meteorológicas adversas ocasionadas por el huracán Simon en el Pacífico mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) también difundieron información sobre la evolución del fenómeno y sus efectos en la región. Puede consultar los comunicados meteorológicos en el portal oficial de Conagua.

Las cancelaciones y los cambios de itinerario buscan atender las condiciones operativas y de seguridad asociadas al fenómeno. Por ello, los pasajeros deben guiarse por las actualizaciones de la aerolínea y las indicaciones de las autoridades.

Si su vuelo estaba programado para el domingo 11 o el lunes 12 de octubre, lo más importante es confirmar directamente con Mexicana la fecha, el horario y el número de vuelo que corresponden a su reservación antes de acudir al aeropuerto.