Suspenden clases en Baja California este lunes por afectaciones de Rachel

Las clases se suspenderán en escuelas públicas y privadas de Baja California tras las afectaciones por Rachel. Foto: Archivo

La suspensión aplica en todos los niveles educativos, públicos y privados, para facilitar la movilidad y los trabajos de limpieza tras las lluvias. El Estado reportó más de 200 rescates y 100 personas reubicadas de zonas de riesgo.

Tijuana BC.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que este lunes 12 de octubre se suspenderán las clases en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias relacionadas con el ciclón tropical Rachel.

La medida busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, facilitar la movilidad y permitir que continúen los trabajos de limpieza en las zonas afectadas por las precipitaciones.

Las clases se suspenderán este lunes en Baja California por las afectaciones de las lluvias relacionadas con Rachel. Foto: Cortesía

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad educativa, les informamos que mañana 12 de octubre se suspenderán las clases en todos los niveles de educación pública y privada de Baja California”

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¿Por qué suspendieron las clases en Baja California?

La suspensión se anunció ante las inundaciones y los problemas de movilidad registrados en distintos municipios del estado. Las autoridades pidieron a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales y evitar transitar por calles inundadas.

En Ensenada, las lluvias provocaron inundaciones en vialidades y en el Hospital General, donde pacientes tuvieron que ser trasladados a otras unidades médicas. También se reportaron vehículos varados, cortes de electricidad y cierres de calles.

En Tijuana, residentes de distintas colonias reportaron acumulaciones de agua y dificultades para desplazarse, mientras continúan las labores de atención y limpieza en las zonas afectadas.

¿Cuántas afectaciones ha dejado Rachel en Baja California?

De acuerdo con el reporte estatal, se han registrado 425 atenciones relacionadas con el fenómeno meteorológico. De estas, 306 corresponden a reportes por inundaciones, equivalentes al 72% del total.

La gobernadora indicó que se han atendido más de 4 mil reportes al C-5, realizado más de 200 rescates y reubicado a más de 100 personas que se encontraban en zonas de riesgo.

“Al momento contamos con más de 12 mil efectivos para atender todas las afectaciones en el Estado”, señaló Ávila Olmeda, quien destacó que las labores se concentran principalmente en Ensenada y Tijuana.

¿Cuándo se reanudarán las clases?

El aviso establece la suspensión de actividades escolares para este lunes 12 de octubre en todos los niveles educativos, incluida la educación inicial, tanto en planteles públicos como privados.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece una fecha de reanudación. Se recomienda a madres y padres de familia mantenerse atentos a los canales oficiales de las autoridades educativas.

Mientras continúan las labores de atención, los refugios temporales permanecen habilitados para quienes necesiten resguardarse. Las autoridades también mantienen coordinación con dependencias de seguridad, Protección Civil, ayuntamientos y equipos de rescate.

Para reportar encharcamientos, la ciudadanía puede comunicarse al 073; en caso de emergencia, está disponible el 911.