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Tormenta Rachel: ¿seguirá lloviendo en Tijuana durante los próximos días?

Las lluvias continuarán este lunes en Tijuana, mientras que el pronóstico apunta a una disminución de las precipitaciones a partir del martes. Para el miércoles se espera cielo soleado.

Tormenta Rachel: ¿seguirá lloviendo en Tijuana durante los próximos días?

Las lluvias continuarán en Tijuana este lunes 12 de octubre, pero el pronóstico indica que disminuirán a partir del martes tras el paso de Rachel. Foto: Ricardo De la Torre

Tijuana BC.- Tras las lluvias en Tijuana por la tormenta Rachel y su interacción con el frente frío número 2 dejaron condiciones más frescas en Tijuana durante el fin de semana. Aunque las precipitaciones continuarán este lunes 12 de octubre, el pronóstico anticipa una disminución a partir del martes.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, Tijuana tendrá este domingo 11 de octubre temperaturas templadas, chubascos puntuales que reducirán su intensidad durante la noche y vientos del oeste-suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora.

Protección Civil de Tijuana estimó una probabilidad de precipitación del 65% para esta jornada.

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Tijuana

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¿Seguirá lloviendo en Tijuana este lunes?

Para el lunes 12 de octubre se pronostica una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 16 grados Celsius.

La probabilidad de lluvia es del 84%, por lo que se esperan chubascos durante distintos periodos del día y posibilidad de precipitaciones por la noche.

Las condiciones serán más frescas que las registradas durante los episodios recientes de calor en la ciudad. Sin embargo, la intensidad y distribución de las lluvias pueden variar a lo largo de la jornada.

¿Cuándo dejará de llover en Tijuana?

El pronóstico apunta a una disminución importante de la probabilidad de lluvia desde el martes 13 de octubre.

Para ese día se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 14 grados, con una probabilidad de precipitación cercana al 4% durante el día y sin lluvia prevista por la noche.

Para el miércoles 14 de octubre se pronostica cielo soleado, una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados Celsius. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% en el pronóstico consultado.

¿Qué pasó con la tormenta Rachel?

Rachel se debilitó y pasó a ser un ciclón postropical durante el domingo 11 de octubre. Su evolución y la interacción con el frente frío número 2 contribuyeron a las condiciones de lluvia y al descenso de temperaturas en la región.

Aunque el pronóstico indica que las precipitaciones disminuirán durante la semana, las condiciones meteorológicas pueden cambiar, por lo que conviene consultar las actualizaciones oficiales.

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