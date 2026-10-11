Inundaciones y basura afectan calles de la colonia Obrera en Tijuana

Calles de la colonia Obrera presentan inundaciones y acumulación de basura tras las lluvias de Rachel. Foto: Emmanuel Castañeda

Las lluvias de la tormenta tropical Rachel dejaron agua acumulada y residuos en avenidas como Mártires de Chicago, Hermosillo y Senador Monzón, lo que dificulta el tránsito de peatones y automovilistas.

Tijuana BC.- Las calles de la colonia Obrera, en Tijuana, amanecieron este domingo con inundaciones y acumulación de basura tras las precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel en la costa de Baja California.

Entre los puntos afectados se encuentra la avenida Mártires de Chicago, donde el agua acumulada dificulta la circulación vehicular. En distintas intersecciones de esta colonia, ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos, también se observan residuos sólidos dispersos.

Calles de la colonia Obrera presentan inundaciones y acumulación de basura tras las lluvias de Rachel. Foto: Emmanuel Castañeda

Te puede interesar: Se desborda canal pluvial en Tijuana y afecta a vecinos de Orozco y Florido Primera Sección

¿Qué calles de la colonia Obrera están inundadas?

Otra de las vialidades afectadas es la avenida Hermosillo, donde el agua acumulada complica el tránsito de vehículos particulares que utilizan esta ruta para incorporarse al Libramiento Rosas Magallón.

La calle Senador Monzón, ubicada a varios kilómetros del Cañón del Pato, también presenta agua estancada y desechos sobre la vía pública, lo que afecta las condiciones de limpieza y el tránsito por el sector.

Basura y agua acumulada complican el tránsito

La combinación de inundaciones y residuos representa dificultades para peatones y automovilistas, quienes deben desplazarse entre charcos y basura dispersa en distintas zonas de las calles.

Calles de la colonia Obrera presentan inundaciones y acumulación de basura tras las lluvias de Rachel. Foto: Emmanuel Castañeda

Además, la acumulación de desechos puede obstruir el escurrimiento del agua y favorecer nuevos encharcamientos, por lo que las condiciones de las vialidades representan un problema adicional durante las lluvias.