Se desborda canal pluvial en Tijuana y afecta a vecinos de Orozco y Florido Primera Sección

El desbordamiento del canal pluvial afectó la circulación y preocupó a residentes de Orozco y Florido Primera Sección. Foto: Border Zoom

Las lluvias del sábado provocaron que el agua rebasara un puente vehicular en la colonia Orozco y afectara la circulación en Florido Primera Sección; vecinos señalan que el problema se repite cada temporada de lluvias.

Tijuana BC.- El desbordamiento de un canal pluvial afectó a residentes y automovilistas de las colonias Orozco y Florido Primera Sección, en Tijuana, luego de las lluvias registradas la noche del sábado, cuando el nivel del agua aumentó hasta salir del cauce.

En la colonia Orozco, sobre la avenida Las Torres, vecinos reportaron que el agua superó la altura del puente vehicular, lo que generó preocupación por el riesgo de inundaciones en viviendas y afectaciones al tránsito.

El desbordamiento del canal pluvial afectó la circulación y preocupó a residentes de Orozco y Florido Primera Sección. Foto: Border Zoom

Jorge Betancur, residente de la zona, señaló que el problema se repite cada temporada de lluvias y pidió la intervención de las autoridades para evitar que el desbordamiento continúe poniendo en riesgo a las familias y sus viviendas.

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Desbordamiento también afecta a Florido Primera Sección

El mismo canal pluvial se desbordó a la altura de la calle principal de la colonia Florido Primera Sección, donde el agua afectó a los automovilistas que circulaban por el lugar.

El desbordamiento del canal pluvial afectó la circulación y preocupó a residentes de Orozco y Florido Primera Sección. Foto: Border Zoom

La situación mantuvo en alerta a los residentes ante la posibilidad de daños a sus viviendas y pertenencias, debido al incremento del nivel del agua tras las precipitaciones.

Los vecinos solicitaron atención al problema para reducir el riesgo de nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.