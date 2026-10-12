Huracán Simon amenaza costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa

Huracán Simon avanza y activa alertas en el Pacífico mexicano. Foto: Conagua y Canvas

Las bandas nubosas del ciclón mantienen el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en el occidente de México. Conozca qué estados podrían verse afectados, qué condiciones se esperan en las costas y cuáles son las zonas bajo vigilancia.

El huracán Simon se mantiene en categoría 3 y amenaza con lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En su Aviso Meteorológico 110-26, publicado el 12 de octubre de 2026, la dependencia informó sobre las condiciones del ciclón y las zonas bajo prevención y vigilancia en el Pacífico mexicano.

En la actualización de las 03:00 horas, tiempo del centro de México, Simon se localizó al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, y al suroeste de Punta Mita, Nayarit. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 220 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

Aunque se prevé que algunas condiciones marítimas y de viento disminuyan durante el día, las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

#AvisoMeteorológico Esta madrugada la amplia circulación de #Simon ocasionará #Lluvias puntuales muy fuertes en el occidente mexicano.



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¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes por el huracán Simon?

El pronóstico del SMN contempla lluvias puntuales muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, en las siguientes zonas:

Jalisco: región oeste del estado.

región oeste del estado. Nayarit: costa y región oeste.

costa y región oeste. Sinaloa: zona sur.

Estas precipitaciones pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. En áreas con pendientes, también existe riesgo de deslaves.

Las lluvias podrían presentarse junto con rachas de viento y condiciones marítimas adversas, por lo que se recomienda evitar acercarse a cauces crecidos, zonas inundadas y playas con oleaje elevado.

¿A cuánto llegarán los vientos y el oleaje en las costas?

Las condiciones previstas por el huracán Simon varían según la zona costera. El SMN reportó los siguientes valores:

Costas de Jalisco: vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 100 km/h, y oleaje de 4 a 5 metros de altura.

vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 100 km/h, y oleaje de 4 a 5 metros de altura. Costas de Nayarit: rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros. Centro y sur de Sinaloa: rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

De acuerdo con el aviso, tanto los vientos como el oleaje disminuirían durante el día. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar conforme evolucione el ciclón, por lo que es importante consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades en el mar o en zonas costeras.

¿Qué zonas están bajo alerta por los vientos del huracán Simon?

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene dos áreas de atención por los efectos del viento:

Zona de prevención por vientos de huracán: desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. Zona de vigilancia por vientos de huracán: desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

La zona de prevención identifica el tramo costero donde se esperan efectos peligrosos del viento asociados con el huracán. La zona de vigilancia indica un área donde también deben considerarse posibles afectaciones conforme avance el sistema.

Estas delimitaciones no significan que todas las localidades tendrán las mismas condiciones. El impacto dependerá de la trayectoria del ciclón, la intensidad de sus vientos y la evolución de sus bandas nubosas.

¿Qué riesgos puede provocar el huracán Simon en tierra?

Además de los efectos directos del viento, las lluvias representan uno de los principales riesgos asociados con Simon. Las precipitaciones pueden saturar el suelo, aumentar el caudal de los cuerpos de agua y afectar caminos, viviendas y comunidades ubicadas en zonas bajas.

Los principales riesgos señalados por las autoridades son:

Deslaves en zonas de ladera.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Desbordamientos de cauces.

Inundaciones en zonas bajas.

Afectaciones en áreas costeras por vientos fuertes y oleaje elevado.

El peligro puede continuar incluso después de que disminuya la intensidad del viento o el oleaje, especialmente si persisten las lluvias o los cauces mantienen niveles elevados.

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¿Qué recomienda Protección Civil ante el paso del huracán Simon?

Ante el pronóstico de lluvias, viento y oleaje, se recomienda atender las indicaciones de las autoridades locales y evitar exponerse a condiciones peligrosas.

Consulte los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Conagua.

Siga las indicaciones de Protección Civil de su municipio y estado.

Evite cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

No se acerque a playas, escolleras ni zonas de rompiente con oleaje elevado.

Si vive en una zona susceptible a inundaciones o deslaves, identifique las rutas de evacuación y los refugios habilitados por las autoridades.

Mantenga sus documentos importantes, medicamentos y artículos esenciales en un lugar seguro, y tenga a la mano los medios para recibir alertas oficiales.

¿Dónde consultar la trayectoria y las actualizaciones del huracán Simon?

La trayectoria, intensidad y zonas de riesgo pueden cambiar durante el desarrollo del ciclón. Para consultar información actualizada, el SMN y la Conagua mantienen disponibles sus canales oficiales:

La información de esta nota corresponde al aviso emitido el 12 de octubre de 2026 a las 03:00 horas, tiempo del centro de México. Para tomar decisiones de seguridad, consulte las actualizaciones oficiales más recientes y las indicaciones de las autoridades de su localidad.